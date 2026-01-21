Lykilstjórnendur hjá Vélfagi hafa unnið að því að halda starfsemi gangandi í nýju félagi með því að kaupa búnað þess ódýrt. Þá hafa þeir fjarlægt tölvur úr húsnæði fyrirtækisins sem innihalda teikningar af vélum. Nokkrir starfs- og stjórnarmenn Vélfags voru handteknir í aðgerðum saksóknara í dag.
Héraðssaksóknari gerði húsleit í höfuðstöðvum Vélfags á Akureyri í morgun. Hún er sögð tengjast rannsókn á starfsemi fyrirtækisins sem hefur sætt viðskiptaþvingunum vegna tengsla eiganda þess við rússneska aðila frá því síðasta sumar.
Alfreð Tulinius, stjórnarformaður Vélfags, var handtekinn í morgun og er sagður hafa stöðu sakbornings. Að minnsta kosti fjórir aðrir stjórnar- og starfsmenn Vélfags hafa einnig verið handteknir samkvæmt heimildum Vísis.
Arion banki frysti fjármuni Vélfags í sumar á grundvelli þvingunaraðgerða Evrópusambandsins vegna tilrauna Rússlands til þess að grafa undan stöðugleika í Evrópu. Ivan Kaufmann, meirihlutaeigandi Vélfags, er talinn leppur eigenda rússnesks útgerðarfélags sem tengist svonefndum skuggaflota Rússa. Félagið átti áður meirihluta í Vélfagi.
Ekki liggur fyrir að hverju rannsókn héraðssaksóknara beinist sérstaklega.
Alfreð, Silfá Huld Bjarmadóttir, markaðsstjóri Vélfags og dóttir stofnenda fyrirtækisins, og Elfar Stefánsson, eiginmaður Silfár og framleiðslustjóri Vélfags, hafi unnið að því á bak við tjöldin að stofna nýtt félag til að halda starfseminni áfram, að sögn starfsmanns Vélfags sem vill ekki láta nafns síns getið.
Ekki hefur náðst í þremenningana í dag þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.
Lager og tæki fyrirtækisins ættu þau að eignast fyrir „slikk“ með leyfi Kaufmann.
Viðskiptaþvingunum er ætlað að koma í veg fyrir að aðili á þvingunarlistanum hagnist á fyrirtækinu.
Þá segir heimildarmaður Vísis að Elfar og Alfreð hafi fjarlægt tölvur sem á voru teikningar af vélum sem eru hugverk Vélfags eftir að starfsemin var stöðvuð og starfsmönnum var sagt upp í nóvember.
Þetta hafi starfsmenn orðið varir við eftir að starfsemin var stöðvuð um miðjan nóvember þegar utanríkisráðuneytið framlengdi ekki undanþágu Vélfags frá þvingunaraðgerðunum.
Starfsmönnum var síðan tilkynnt að tölvurnar hefðu verið fjarlægðar sem „varúðarstöfun“.
Tölvunum hefði ekki verið skilað aftur fyrr en í fyrstu viku janúar, rétt áður en starfsmenn á uppsagnarfresti voru kallaðir til vinnu til að klára að framleiða vélar og afgreiða pöntun sem Alfreð fullyrti við starfsmenn að hann hefði heimild til að gera.
Starfsmenn lögðu niður vinnu eftir að í ljós kom að þeir væru ekki lengur tryggðir þar sem Vélfag hefði ekki greitt gjöld undanfarna mánuði. Alfreð hafi sagt starfsfólki að hann ætlaði að greiða úr flækjunni og í milltíðinni gæti starfsfólk farið heim.
Í síðustu viku greindi lögmaður Vélfags svo frá því að Landsbankinn hefði fryst vörslureikning hans með söluvirði rennibekks sem var seldur til verkstæðis í Vestmannaeyjum var lagt inn á. Ætlunin var að greiða starfsmönnum Vélfags vangoldin laun með fénu. Utanríkisráðuneytið veitti síðan undanþágu til að greiðslan gæti farið fram.