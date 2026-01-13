„Hvaða rugl er þetta?“

Vefþættirnir Bítið í bílnum hafa svo sannarlega slegið í gegn en í þeim fara þáttarstjórnendur Bítisins, þau Heimir, Lilja og Ómar, á rúntinn með leynigesti. Leynigesturinn er með poka yfir hausnum og syngur karókílag að eigin vali.
Að þessu sinni ákvað gesturinn að taka þekktan Elvis Presley-slagarann, Can't help falling in love, og kom Bítis-genginu svo sannarlega á óvart, eins og sjá má í meðfylgjandi myndbandi.Bítið í bílnum er á rólegum og rómantískum nótum þennan þriðjudaginn en veist þú hver er undir pokanum?
Áhugasamir geta giskað á hver leynigesturinn er með því að fara inná Facebook-síðu Bylgjunnar eða fylgjast vel með í Bítinu á morgun, miðvikudag, á milli 9 og 10, hringt inn og giskað í beinni.