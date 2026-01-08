Tónlistarpar fékk draumaprins í síðbúna jólagjöf Magnús Jochum Pálsson skrifar 8. janúar 2026 11:33 Silja Rós og Magnús Orri kampakát með jóladrenginn. Leikkonan, handritshöfundurinn og söngkonan Silja Rós Ragnarsdóttir og unnusti hennar, tónskáldið Magnús Orri Dagsson eignuðust dreng 27. desember síðastliðinn. Silja Rós greindi frá fregnunum á Instagram í gær. „Þann 27.desember kl 20:14 kom þessi draumaprins inn í lífið okkar ❤️Öllum heilsast vel og hann er fullkominn í alla staði 🥰 Ósköp vær og forvitinn lítill kútur sem leyfir foreldrum sínum að sofa (stundum). Við elskum hann meira en orð fá lýst 💕“ skrifar hún við færsluna. View this post on Instagram A post shared by SILJA RÓS (@silja.ros) Um er að ræða þeirra fyrsta barn saman en settur dagur var 22. desember þannig hann kom fimm dögum eftir tímann. Silja Rós og Magnús hafa verið saman í rúman áratug og trúlofuðu sig í nóvember 2023, á 100 mánaða sambandsafmæli þeirra. Silja sagði frá trúlofuninni í einlægu viðtali á Vísi í byrjun árs 2024. „Hann fór með mig á staðinn sem hann bauð mér á fyrsta deitinu okkar. Þetta er sólsetursstaður við sjóinn og við höfum farið þangað á hverju ári síðan,“ sagði Silja Rós. Silja Rós lærði leiklist í Los Angeles og þróaði frá útskrift þættina Skvíz, sem voru sýndir á Sjónvarpi Símans. Þegar Magnús las handritið fannst honum skemmtileg staðreynd að karakter Silju í þáttunum, Sóley, kunni mikið að meta sambandsafmæli. Þetta leiddi til þess að hann ákvað að biðja Silju Rós að giftast sér á 100 mánaða afmæli þeirra, líkt og í þáttunum. Barnalán Tímamót Ástin og lífið Mest lesið Plötuverslun sniðgengur Björk og tekur tónlist hennar úr hillum Lífið Hverjum var boðið á Bessastaði og hverjum ekki? Lífið Sonurinn kominn með nafn Lífið Allt að 450 þúsund bíógestir á einu ári Lífið Snorri Másson leggi hornin á hilluna Lífið Smurði kúk um allt stofugólfið þar til hann kafnaði úti í horni Lífið Útivinnandi og valið barnleysi með hund að bætast við útivinnandi og valið barnleysi Áskorun Tónlistarpar fékk draumaprins í síðbúna jólagjöf Lífið Maðurinn sem vann með Elton John, ABBA og Donnu Summer Bíó og sjónvarp Gugga fer yfir eineltið, frægðina og eftirpartýið með Drake Lífið Fleiri fréttir Snorri Másson leggi hornin á hilluna Tónlistarpar fékk draumaprins í síðbúna jólagjöf Sonurinn kominn með nafn Plötuverslun sniðgengur Björk og tekur tónlist hennar úr hillum Hverjum var boðið á Bessastaði og hverjum ekki? Allt að 450 þúsund bíógestir á einu ári Gugga fer yfir eineltið, frægðina og eftirpartýið með Drake Smurði kúk um allt stofugólfið þar til hann kafnaði úti í horni Hvað vildu Íslendingar vita á árinu 2025? Olli sjálfum sér vonbrigðum í sturtunni Skautasvell á Stokkseyri slær í gegn Kallar Sóla klónabarnið sitt Mótmælir söfnuninni: „Ég myndi frekar stinga byssu upp í rassgatið á mér“ Uppáhaldsatriðin að mati höfunda Skaupsins Golfkúlan hafnaði í höfði forsætisráðherra Barnabarn Íþróttaálfsins á leiðinni Íslenski Johnny Cash á rúntinum með Bítinu Scary Movie-stjarna látin Óútskýrð ráðgáta í Havana endurvakti fjandskap Kúbu og Bandaríkjanna Víkingar fengu son í jólagjöf Fannst látinn á fjöllum degi eftir afmælisdaginn Stjörnulífið: „Ekkert nýársheit í ár því það sem ég er að gera virkar greinilega“ „Á bak við fíkn er alltaf áfallasaga“ Nyrsta barn ársins fæddist fyrsta dag ársins Kraftaverkaaðgerð batt enda á fimm ár af sársauka Eldgosið sem lýsti upp næturhiminninn og lamaði Evrópu Þarf alltaf „eitthvað til að kjamsa á“ daginn eftir skaup Steinhissa á því að fyrsta barnið sé fyrsta barn ársins Fiðluleikari kærir Will Smith fyrir kynferðislega áreitni Áramótaheit landsmanna: Hætta að segja six-seven og lifa af Sjá meira