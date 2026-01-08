Forseti Íslands bauð hátt í sex hundruð manns í fjölmennt nýársboð á þrettándanum. Á boðslistanum voru ýmsir háttsettir embættismenn, fulltrúar hagsmuna- og íþróttasamtaka, trúfélaga, atvinnulífsins og menningarstofnana. Þó eru nokkur áberandi nöfn sem vantaði.
Halla Tómasdóttir brá út af þeirri áratugagömlu hefð að halda nýársboð forseta á nýársdag og færði það fram á þrettándann, 6. janúar. Var það gert til að koma til móts við ábendingar gesta sem vildu frekar verja nýársdegi með fjölskyldu sinni.
Fjölbreyttum hópi var boðið á Bessastaði í ár, alls voru 587 á boðslistanum. Þar á meðal voru fyrrverandi forsetar, fulltrúar dómstóla, hagsmunasamtaka, þrótta- og frístundasamtaka, trúfélaga, mannúðarsamtaka, menningarstofnanna, menntastofnanna, sveitarfélaga, núverandi og fyrrverandi forstöðumenn ríkisstofnanna, heiðurslistamenn, sendiherrar og ræðismenn auk ráðherra og þingforseta.
Af ráðherrahópnum má nefna alla núverandi og fyrrverandi ráðherra í sitjandi ríkisstjórn en einnig urmul fyrrverandi ráðherra úr eldri ríkisstjórnum.
Meðal fyrrverandi ráðherra sem eru á boðslistanum eru Álfheiður Ingadóttir, Árni M. Mathiesen, Áslaug Arna, Ásmundur Einar, Ásta R. Jóhannsdóttir, Ásthildur Lóa, Bjarni Benediktsson, Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Einar Kr. Guðfinnsson, Eygló Harðar, Finnur Ingólfsson, Friðrik Sophusson, Guðmundur Árni, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Hafsteinsdóttir, Gunnar Bragi, Hjörleifur Guttormsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ingibjörg Sólrún, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Jón Sigurðsson, Jónína Bjartmarz, Júlíus Sólnes, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján Möller, Kristján Þór Júlíusson, Lilja Alfreðsdóttir, Oddný Harðar, Óli Þ. Guðbjartsson, Óttarr Proppé, Ragna Árnadóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigmundur Davíð, Sigríður Þórðardóttir, Sigrún Magnúsdóttir, Sigurður Ingi Jóhannsson, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J., Tómas Igni Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Þórdís Kolbrún, Ögmundur Jónasson og Willum Þór Þórsson.
Athygli vekur að þó nokkur áberandi nöfn vantar. Af nýlegum ráðherrum vantar Katrínu Jakobsdóttur, Guðlaug Þór Þórðarson, Svandísi Svavarsdóttur, Sigríði Á. Andersen og Jón Gunnarsson.
Af eldri nöfnum vantar ráðherra á borð við Össur Skarphéðinsson, Jóhönnu Sigurðardóttur, Geir H. Haarde, Jón Baldvin Hannibalsson, Þorstein Pálsson, Illuga Gunnarsson, Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, Benedikt Jóhannesson, Árna Pál Árnason og Þorstein Víglundsson.
Sendiherrar og ræðismenn eru fyrirferðamiklir á listanum, í kringum 160 talsins. Meðal ræðismanna á listanum eru nöfn á borð við Andrés Jónsson, Ara Edwald, Eyþór Arnalds og Ingu Lind Karlsdóttur.
Þá er fjöldi ráðuneytisstjóra, forstöðumenn ríkisstofnana og sveitastjórnarfólk á listanum. Borgarstjórinn Heiða Björg Hilmisdóttir er þar ásamt forverum sínum, Einari Þorsteinssyni, Degi B. Eggertssyni og Jóni Gnarr. Sá síðastnefndi er eini mótframbjóðandi Höllu í forsetakosningunum sem er boðið.
Aðrir bæjarstjórar sem fengu boð eru Valdimar Víðisson í Hafnarfirði, Fannar Jónasson í Grindavík og Kjartan Már Kjartansson í Reykjanesbæ. Hvorki Ásdís Kristjánsdóttir í Kópavogi, Almar Guðmundsson í Garðabæ né Ásthildur Sturludóttir á Akureyri virðast því hafa fengið boð (né aðrir í smærri sveitarfélögum).
Formenn hinna ýmsu íþrótta-, frístundasamtaka og hagsmunasamtaka eiga sína fulltrúa.
Verkalýðsforkólfarnir Vilhjálmur Birgisson hjá SGS, Halla Gunnarsdóttir hjá VR og Finnbjörn A. Hermannsson hjá ASÍ eru á listanum og líka fulltrúar atvinnulífsins, Sigríður Margrét Oddsdóttir, framkvæmdastjóri SA og Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri SI. Aftur á móti er Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, ekki á listanum.
Fólk úr menningu og listum fékk líka sína fulltrúa. Leikhússtjórarnir Magnús Geir Þórðarson og Egill Heiðar Anton Pálsson voru boðnir auk forstöðumanna ýmissa safna. Útgefendur fjögurra stærstu forlaganna, Forlagsins, Bjarts-Veraldar, Benedikts og Uglu, voru einnig boðnir semog formenn ýmissa hagsmunasamtaka listafólks.
Þá var átta af 25 listamönnum sem þiggja heiðurslaun boðið: Einari Hákonarsyni, Friðriki Þór Friðrikssyni, Ragnheiði Jónsdóttur, Siggu á Grund, Steinu Vasulka, Þorbjörgu Höskuldsdóttur, Þórarni Eldjárn og Þórhildi Þorleifsdóttur.
Meðal heiðurslistamanna sem eru ekki á listanum má nefan Bubba, Kristbjörgu Keld, Kristínu Jóhannesdóttur, Megas og Vigdísi Grímsdóttur.
Ótaldir hér að ofan eru fjölmargir sem fengu boð en listann í heild sinni má sjá hér að neðan (titlar koma frá forsetaembættinu):