Græna gímaldið ljótast

Niðurstöður liggja fyrir í kosningu Arkitektúruppreisarinnar, áhugamannahóps um framtíð arkitektúrs, um nýbyggingu ársins, bæði þá fallegustu og ljótustu. Græna gímaldið við Álfabakka 2a var valin ljótasta nýbyggingin og Hafnarstræti 75 á Akureyri sú fallegasta.
Kosningin stóð frá 21. til 28. desember og voru greidd 6.455 atkvæði. Þar af voru 5.755 gild atkvæði en 700 ógild, eða um 10,8 prósent.
Kosningin um ljótustu nýbygginguna var ansi afgerandi, Græna gímaldið hlaut 2.394 (43,7%) atkvæði og hreppti því fyrsta sætið nokkuð örugglega. Þar á eftir fylgdi göngubrúin yfir Sæbraut sem hlaut 1505 (27,5%) atkvæði og svo nýja Landsbankahúsið með 643 (11,7%) atkvæði.
Enginn vafi lá heldur á fallegustu nýbyggingunni því Hafnarstræti 75 hlaut 2.122 (39,5%) atkvæði í þeirri kosningu og hafði vinninginn. Í öðru sæti var Nýi Fjörður í Hafnarfirði með 1060 (19,7%) atkvæði og Eyravegur 3-5 á Selfossi með 864 (16,1%) atkvæði.
Hér að neðan má sjá niðurstöður kosninganna í heild sinni:
Hver er fallegasta nýbygging ársins? En sú ljótasta? Hópurinn Arkitektúruppreisnin á Íslandi stendur einmitt fyrir opinni atkvæðagreiðslu um fallegustu og ljótustu nýbyggingar 2025.