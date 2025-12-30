Brigitte Bardot heimsótti Ísland tvívegis með skömmu millibili árið 1977. Heimsóknirnar vöktu mikla athygli fjölmiðla hér á landi og var önnur þeirra kallað „leyniferðlag“ í Dagblaðinu. Um var að ræða tvær stuttar millilendingar á Reykjavíkurflugvelli þegar hún flaug frá heimalandi sínu, Frakklandi, til Nýfundnalands og svo til baka.
Greint var frá andláti Bardot í fyrradag, en hún var ein frægasta kvikmyndastjarna sinnar kynslóðar.
Hún lauk þó leiklistarferlinum tæplega fjörutíu ára, fjórum árum fyrir umræddar Íslandsheimsóknir, og tileinkaði lífi sínu fatahönnun og dýravelferð að mestu.
För hennar til Nýfundnalands var einmitt vegna dýraverndunar, en þar mótmælti hún drápi á kópum sem stundað er í Kanada.
Fyrri heimsókn Bardot til Íslands fór fram þann 14. mars 1977. Þá kom hún á lítilli einkaþotu af gerðinni Corvette, sem lenti á Reykjavíkurdflugvelli um fimmleytið. Herdís Þorgeirsdóttir, blaðamaður Morgunblaðsins fjallaði um heimsóknina með greinargóðum hætti á sínum tíma.
„Þetta átti sér stað í gestamóttöku Hótels Loftleiða um fimmleytið í gærdag. Blaðamaður Morgunblaðsins stóð við móttökuborðið er hún heyrði fólk tala saman á frönsku við hlið sér. Það kemur svo sem engum úr jafnvægi að heyra erlend tungumál á stað eins og hótel Loftleiðum en klæðnaður og framkoma fólksins vakti athygli blaðamanna og við nánari athugun kom í ljós kunnulegt andlit undan ljósu lokkaflóði: hér gat varla verið um neina aðra að ræða en frönsku kvikmyndastjörnuna og kyntáknið Brigette Bardot,“ skrifaði Herdís.
„Þegar blaðamaður vék sér að henni og spurði hana hvort þetta væri ekki rétt athugað, leit hún niður þannig að hárið bylgjaðist fram á andlitið og setti þann dræga Bardot-stút á muninn um leið og hún svaraði: „Non“.“
Með Herdísi þennan daginn var ljósmyndarinn þjóðþekkti Ragnar Axelsson, RAX, með í för og er hann sagður hafa verið fljótur að smella af myndum af leikkonunni.
Fylgdarmanni Bardot, eins og hann er kallaður í greininni, er sagður hafa brugðist ókvæða við og beðið um að engar frekari myndir yrðu teknar af þeim. Lýsingin á honum er mjög í takt við áttunda áratuginn.
„Fylgdarseinn Bardot var fremur hávaxinn, dökkhærður miðaldra maður með stóran vindil. Hann neitaði að gefa upp hver hann væri eða hvaða hlutverki hann gegndi, hvort hann væri umboðsmaður Bardot eða elskhugi, kvikmyndaleikstjóri eða bara kunningi.“
Blaðamaðurinn og ljósmyndarinn munu hafa reynt að sannfæra Bardot um að fá að taka mynd af henni, en hún sagt: „Nei, ekki taka mynd af mér, ég er svo illa til höfð.“. Hún mun þó hafa spurt hvort fylgdarmanninn hvort ekki væri í lagi að taka eina mynd af henni, en hann sagt að það kæmi ekki til mála. Þess má þó geta að með umfjöllun Morgunblaðsins fylgdu myndir af Bardot á Reykjavíkurflugvelli.
Einnig var fjallað stuttlega um heimsóknina í Dagblaðinu. Þar var talað um „leyniferðalag“ Bardot, og kenningar uppi um að hún væri á leið til Nýfundnalands til að mótmæla seladrápi, sem reyndust réttar.
Þónokkrum dögum síðar kom Bardot aftur á klakann, en greint var frá þeirri heimsókn í blöðunum 29. og 30. mars sama ár. Þá lenti einkaþota hennar skömmu fyrir miðnætti og ákváðu starfmenn fríhafnarinnar að opna kaffiteríuna fyrir stórstjörnuna og fylgdarlið hennar.
Í umfjöllun Vísis var haft eftir Ingvari Oddssyni, starfsmanni flughafnarinnar að Bardot hafi verið „mjög alúðleg og frjálsleg í viðmóti“. Hún hafi spjallað mikið og spurt mikið um land og þjóð
„Henni fannst mikið til þess hve svona fáir íbúar ættu stórt land og sagðist hafa hug á að koma hingað aftur og ferðast um. Hún var þeim fríhafnarmönnum mjög þakklát fyrir veitingarnar og leyfði fúslega myndatöku. Þeir eru varla margir Íslendingarnir sem eiga mynd af sér með Brigitte Bardot upp á arminn og eflaust eru starfsbræður Ingvars og Páls gulir og grænir af öfund.“
Aftur var Bardot til umfjöllunar hér á landi árið 2008, skömmu eftir að hvítabjörn sem gekk á land í Skagafirði var aflífaður.
„Þvílíkt hneyksli! Þetta er smánarlegt! Þetta er örvænting! Hvert sem vandamálið virðist vera hefur maðurinn aðeins eina lausn á því. Að drepa! Drepa! Drepa!“ sagði Bardot við DV vegna málsins.
Björninn var skotinn þar sem hann var talinnógna öryggi fólks í nágrenninu.
„Þessi heilaga regla um að hafa öryggið í fyrrrúmi er orðin að afsökun fyrir því að útrýma öllu því sem er hreint og fagurt á jörðinni. Aumingjans jörðin er að deyja jafnt og þétt og við með henni,“