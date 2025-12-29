Spurt var um fólkið sem var grátandi, ælandi og öskrandi

Í síðasta Kviss þætti ársins var farið yfir árið með skemmtilegum hætti. Þar mættu vel valdir gestir og svöruðu spurningum Björns Braga Arnarsonar sem allar áttu það sameiginlegt að fjalla um atburði ársins og oftast eitthvað sem átti sér stað síðustu tólf mánuði. Guðmundur Haukur Guðmundsson var bæði dómari í þættinum og samdi einnig spurningarnar í samvinnu við Björn Braga.
Skipt var í tvö þriggja manna lið. Í öðru þeirra voru þau Friðrik Ómar, Saga Garðars og Rúrik Gíslason.
Í hinu mættu þau Katrín Halldóra, Steindi Jr. og Sveppi. Ein spurning vakti mikla athygli og var spurt um frétt Morgunblaðsins.
Í fyrirsögninni á þeirri grein kom fram að fólk hafi verið ælandi, öskrandi og grátandi þegar ákveðinn hlutur átti sér stað. Hægt er að sjá þáttinn í heild sinni á Sýn+ núna.
Höskuldarviðvörun
: Þeir sem eiga eftir að sjá þáttinn og vilja ekki vita hvernig hann fór ættu ekki að horfa á klippuna hér að neðan.