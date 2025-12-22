Stemmingin var gríðarleg í ÍR-heimilinu í Breiðholti á laugardag þegar Emmsjé Gauti hélt Jülevenner með góðum gestum. Ragga Gísla, Finni á Prikinu
Emmsjé Gauti umbreyttti ÍR-heimilinu annað árið í röð til að halda jólatónleikana Jülevenner fyrir fullu húsi. Rapparinn steig þar á stokk ásamt fjölmörgum góðum gestum, þar á meðal rapparanum Birni, Bríett, Röggu Gísla og þó nokkrum öðrum leynigestum.
Margt var um manninn, veigarnar flæddu og hasarinn linnulaus. Gauti dró þá meðal annars fram bæði Finna og Geoff á Prikinu og bauð gestum svo upp á blóðuga fjölbragðaglímu milli jólasveinsins og Jesú Krists.
Af myndum og stemmingunni að dæma skemmtu sér flestir en það á þó ekki við um Jónas Sen, gagnrýnanda Vísis, sem gaf tónleikum Gauta á föstudag eina stjörnu í dómi sínum í morgun og lýsti þeim sem helvíti á jörðu.
Viðburðurinn hefði sannað endanlega að kapítalisminn gæti selt fólki hvað sem er, svo lengi sem það væri pakkað inn í nógu mikið glimmer og kaldhæðni. „Ef markmiðið var því að sjúga hverja einustu örðu af sál, heilagleika og menningu úr jólahátíðinni, þá tókst Gauta það ekki bara; hann fullkomnaði verkið,“ skrifaði Jónas um tónleikana.
Gauti, sem bæði kann á leikinn og hefur húmor sjálfum sér, tók gagnrýninni fagnandi í samtali við mbl.is fyrr í dag. „Ég hef ekki verið jafn glaður yfir neinum dóm ever, án gríns,“ sagði hann þar.
„Það er eins og ég hafi skrifað þessa grein, mér finnst þessi dómur amazing. Ég opnaði hann og ég var bara stoltur af honum, ég er ekki einu sinni að grínast,“ sagði hann í sama viðtali og hefur meira að segja nýtt dóminn til að auglýsa tónleikana á næsta ári. Þannig stendur á forsöluplakatinu fyrir tónleikana skrifað stórum stöfum: „Helvíti á jörðu.“
Ljósmyndarinn Róbert Arnar mætti á tónleikana á laugardaginn og fangaði þar stemminguna sem virkaði ansi góð.