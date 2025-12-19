Innlent

Talinn hafa komið til landsins til að stela

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Lögreglustöðin á Hverfisgötu.
Vísir/Vilhelm

Karlmanni hefur verið vísað úr landi en hann var staðinn að því að stela. Talið er að hann hafi komið til landsins til að stunda brotastarfsemi.

Í tilkynningu frá lögreglu segir að karlmaðurinn, sem er um fertugt, var handtekinn á miðvikudag vegna þjófnaðarmála í miðborg Reykjavíkur. Hann var með sérstaka tösku sem búið var að fóðra með álpappír, í því skyni að koma töskunni framhjá þjófavörnum verslana.

Í töskunni fannst einnig þýfi, en ekki liggur fyrir um hvers konar þýfi var að ræða. Maðurinn játaði sök við yfirheyrslu lögreglu. Hann kom til landsins á þriðjudag en telur lögregla að tilgangur ferðarinnar hafi verið til að stunda brotastarfsemi.

Manninum var vísað úr landi vegna málsins.

Þremur vísað úr landi

Lögreglan á Suðurnesjum greinir einnig frá í færslu á Facebook að alls hafi þremur erlendum ríkisborgurum, konu og tveimur karlmönnum verið vísað úr landi. Lögreglan hafið upphaflega afskipti af fólkinu á miðvikudag á Keflavíkurflugvelli vegna þjófnaðarmála. 

Fólkinu var einnig bannað að koma aftur til Íslands í fimm ár.

Lögreglumál Reykjavík

