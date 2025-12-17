Erlent

Meina fólki frá fjölda ríkja að ferðast til Banda­ríkjanna

Samúel Karl Ólason skrifar
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna. AP/Alex Brandon

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, fjölgaði í gær verulega þeim sem mega ekki ferðast til Bandaríkjanna, eða sæta takmörkunum á ferðalögum þangað. Hann bætti tuttugu ríkjum við á lista slíkra ríkja og eru þau nú orðin 39 en ríkisstjórn hans leggur mikið púður í það að draga úr fjölda innflytjenda í Bandaríkjunum, hvort sem þeir dvelja þar með ólöglegum hætti eða ekki.

Er það í kjölfar þess að maður frá Afganistan skaut tvo hermenn í Washington DC fyrr í mánuðinum. Annar hermaðurinn lét lífið en eftir það tilkynntu bandarískir embættismenn að til stæði að grípa til einhverskonar aðgerða, eins og fram kemur í grein AP fréttaveitunnar.

Um er að ræða viðbót við takmarkanir sem Trump beitti fyrr á árinu en þær svipuðu mjög til múslimabannsins svokallaða, af Trump sjálfum, frá fyrra kjörtímabili hans.

Trump tilkynnti í júní að fólki frá tólf ríkjum yrði meinað að koma til Bandaríkjanna og fólk frá sjö ríkjum stæði frammi fyrir takmörkunum.

Tólf ríkin voru Afganistan, Mjanmar, Tjad, Austur-Kongó, Miðbaugs-Gínea, Eritrea, Haítí, Íran, Líbía, Sómalía, Súdan og Jemen. Ríkin sjö voru Búrúndí, Kúba, Laos, Síerra Leóne, Tógó, Túrkmenistan og Venesúela.

Nú er búið að bæta töluvert á listann. Fólki frá Búrkína Fasó, Malí, Níger, Suður-Súdan, Sýrlandi og Palestínu hefur alfarið verið meinað að ferðast til Bandaríkjanna.

Þá hafa takmarkanir verið settar á fólk frá Angóla, Antígva og Barbúda, Benín, Fílabeinsströndinni, Dóminíku, Gabon, Gambíu, Malaví, Máritaníu, Nígeríu, Senegal, Tansaníu, Tonga, Sambíu og Simbabve.

Takmarkanirnar snúa bæði að fólki sem villa flytja til Bandaríkjanna eða ferðast þangað í öðrum tilgangi.

Vísa til spillingar og annarra vandræða

Í skipun Trumps segir að fólk frá þessum ríkjum sem hafi þegar fengið vegabréfsáritun, dvelji með löglegum hætti í Bandaríkjunum, erindrekar, íþróttamenn og aðrir sem taldir eru þjóna hagsmunum Bandaríkjanna séu undanþegnir þessum nýju takmörkunum.

Í skipuninni segir einnig að í mörgum af þessum ríkjum sé spilling mikil og það geri yfirvöldum í Bandaríkjunum erfitt að ganga úr skugga um að menn þaðan séu þeir sem þeir segist vera. Þá hafi margir frá þessum ríkjum dvalið lengur í Bandaríkjunum en þeir mega og ráðamenn þeirra neitað að taka aftur við fólki þaðan.

Forsvarsmenn réttindasamtaka innflytjenda í Bandaríkjunum segja breytingarnar ekkert hafa með þjóðaröryggi að gera.

