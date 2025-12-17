Deildar meiningar um tölvupóst sem óvart var sendur á alla í nefndinni Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 17. desember 2025 22:11 Sigmundur Ernir Rúnarsson þingmaður Samfylkingarinnar. Vísir/Anton Brink Þingmenn stjórnarandstöðunnar kröfðust þess í kvöld að frumvarp um kílómetragjaldið yrði sent aftur til efnahags- og viðskiptanefndar þingsins eftir að Sigmundur Ernir Rúnarsson þingmaður Samfylkingarinnar sendi öllum nefndarmönnum tölvupóst sem ætlaður var framkvæmdastjóra bílaleigu þar sem hann sagðist myndu krefjast þess að útfærslur yrðu endurmetnar. Sjálfur segir hann ekkert í póstinum sem ekki þoli dagsljósið. Það var Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir þingmaður Miðflokksins sem vakti athygli á því að Sigmundur hefði sent umræddan tölvupóst. Málið er nú komið til þriðju umræðu á þingi en Nanna sagðist í ræðu sinni í kvöld krefjast þess að forseti þingsins myndi hlutast til þess að fundað yrði í efnahags- og viðskiptanefnd vegna málsins. Í póstinum lýsti framkvæmdastjóri bílaleigu yfir áhyggjum af útfærslum á kílómetragjaldinu er snýr að Skattinum og hve skammur tími sé til stefnu að áramótum. Deildar meiningar Nanna Margrét vakti athygli á tölvupóstinum í ræðu í pontu Alþingis. „Það sem var sérstaklega skrýtið, að loksins, af því ég var nýbúin að lýsa því yfir að meirihlutinn hlusti ekki og sjái ekki, að þá er háttvirtur þingmaður meirihlutans búinn að ákveða að hlusta. Og við fengum hér póst frá þessum háttvirta þingmanni þar sem hann segir orðrétt að ábendingin er móttekin og viðkomandi muni krefjast þess að málið verðu endurmetið, þar á meðal íþyngjandi útfærslur og þetta kemur frá þingmanni meirihlutans.“ Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir vakti athygli á tölvupóstsendingu Sigmundar.Vísir/Vilhelm Nanna segir í samtali við Vísi að tölvupósturinn frá framkvæmdastjóra bílaleigunnar hafi snúið að Skattinum. Hann hafi lýst yfir áhyggjum af því að þeir væru ekki tilbúnir til að innleiða kerfið. „Svo svarar Sigmundur Ernir honum og ég var svo ánægð með hann, segir honum að þetta sé móttekið og að hann muni krefjast þess að málið verði endurmetið, þar á meðal íþyngjandi útfærslur á næstu fundum nefndarinnar. Ég hélt að Sigmundur Ernir væri að sjá ljósið þarna, en svo kemur í ljós að svo er ekki.“ Fleiri þingmenn stjórnarandstöðunnar ræddu málið í pontu á eftir Nönnu. Vilhjálmur Árnason þingmaður Sjálfstæðisflokksins sagði að legið hefði fyrir allan tímann að kílómetragjaldið væri flókið í framkvæmd. „Og þegar háttvirtir stjórnarþingmenn eru farnir að lýsa því yfir við hagaðila út í bæ og gefa væntingar um það að hér eigi að endurskoða málið, endurskoða íþyngjandi útfærslur málsins, þegar það er orðið staðan þá hlýtur efnahags- og viðskiptanefnd að koma saman áður en þriðja umræðan klárast.“ Arna Lára Jónsdóttir þingmaður Samfylkingar og formaður Efnahags- og viðskiptanefndar svaraði þingmönnum stjórnarandstöðunnar og sagði að búið væri að boða til fundar í nefndinni strax í fyrramálið klukkan níu. Þingmenn hefðu fengið tölvupóst frá hagaðila sem lenti í vandræðu með kerfið. Þingmenn hefðu hinsvegar fengið fullvissu um að kerfið virkaði, að búið væri að laga eina tæknilega villu sem mætti rekja til þess að kerfið hefði ekki tekið gildi. „Það meðal felst í því að stórir aðilar sem þurfa að skrá bíla sem þeir fá svokallaða safnað reikninga þannig að það er búið að sjá fyrir þessu og þetta var vitað fyrir fram og við höfum fengið fullvissu um að þetta kerfi virkar og háttvirtur þingmaður, sem er reyndar ekki í salnum, sem féll líka þennan tölvupóst, hann er líka búin að fá sína fullviss um að þetta er allt eins og það á að vera.“ Arna Lára Jónsdóttir sagði áhyggjum framkvæmdastjórans hafa verið mætt. Vísir/Vilhelm Gáfu lítið fyrir svörin Þingmenn stjórnarandstöðunnar gáfu lítið fyrir þessi svör. Stefán Vagn Stefánsson þingmaður Framsóknarflokksins sagði að það væri öllum ljóst sem hafa séð og skoðað tölvupóstinn að hann sneri ekki að einni tæknilegri útfærslu frumvarpsins. „Það er ekki verið að tala um það þegar verið er að tala um að endurmeta málið. Að endurmeta málið þýðir einfaldlega að það þarf að skoða málið frá grunni, endurmeta forsendur, endurmeta áhrifin. Það er það sem endurmeta þýðir og ef það á að gera það þá þurfum við í efnahags- og viðskiptanefnd að fá að vita það og þá þarf fjárlaganefnd væntanlega að fá að vita það, vegna þess að það þýðir að við þurfum að breyta fjárlögunum. Við höfum bara ekki mikinn tíma til stefnu þannig að það verður að koma botn í þetta mál, hér á síðustu mínútum þingsins.“ Stefán Vagn Stefánsson þingmaður Framsóknar taldi auðséð að tölvupósturinn sneri að málinu í heild en ekki tæknilegum útfærslum.Vísir/Anton Brink Kom þá Arna Lára aftur upp í pontu. Sagðist hún ekki vera viss um að hafa verið nógu skýr í fyrra skiptið. „Það komu athugasemdir frá einum hagaðila í dag um að kerfið væri ekki að virka og við höfum fengið fullvissu um að kerfið er að virka og innleiðingu á ganga sem skyldi. Það er alger óþarfi að vera með einhverjar áhyggjur. Við höfum fengið fullviss um það að það virkar allt eins og það á að virka og ég sé ekki ástæðu til að funda um eitthvað sem ekkert er. Því miður, ég sé ekki ástæðu til þess. Við eigum fund í fyrramálið um bandorm tvö, það eru líka önnur mál og þá getum við líka rætt þetta, standi hugur nefndarinna til þess. Það er bara sjálfsagt að gera það. En hér erum við að tala um tæknivandamál sem er búið að leysa og var fyrir séð. Þetta er bara innleiðingamál og kemur í sjálfu sér löggjöfinni ekkert við.“ Hluti af störfum þingmanns Sigmundur Ernir segir í samtali við Vísi að ekkert sé í umræddum tölvupósti sem ekki þoli dagsljósið. Tölvupósturinn til framkvæmdastjórans sé hluti af starfinu. „Ég er búinn að vera í stöðugum samskiptum við bílaleigurnar út af kílómetragjaldinu, það er partur af mínu starfi. Ég hef þurft að svara mörgum spurningum, það er líka partur af mínu starfi, meðal annars hvernig tekið er á máli bílaleiga sem þurfa að senda inn mörghundruð kílómetrastöður á hverjum tíma. Ég hef sóst eftir því að fá að vita hvernig sú skriffinnska verði. Ég hef fengið svar við því núna, þetta er hluti af starfi þingmannsins, að setja lög en líka vera eftirlitsaðili,“ segir Sigmundur Ernir. En þú sendir óvart tölvupóst á alla í nefndinni? „Það getur vel verið. Málið með póstinn er að hann þolir alveg ljósið. 