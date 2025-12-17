Það var nuddari sem gerði dóttur Rob og Michele Reiner viðvart, þegar hún bankaði uppá á heimili þeirra á sunnudaginn en fékk engin viðbrögð. Romy Reiner, 28 ára, kom á vettvang stuttu síðar ásamt vini sínum. Hún fór inn en kom aftur út skömmu síðar, eftir að hafa fundið föður sinn látinn.
Frá þessu greinir New York Times og hefur eftir einstaklingi sem er sagður standa nærri fjölskyldunni. Nick Reinir, 32 ára bróðir Romy, hefur verið ákærður fyrir að hafa myrt foreldra sína. Á líkunum fundust áverkar eftir eggvopn. Romy sá ekki móður sína áður en hún flúði út úr húsinu en var tjáð að hún væri látin af viðbragðsaðilum.
Heimildarmaður NYT segir ekkert hafa bent til þess í aðdraganda morðanna að Nick væri líklegur til að beita ofbeldi. Þá gerir hann lítið úr fregnum þess efnis að feðgarnir hafi rifist heiftarlega í teiti hjá þáttastjórnandanum og grínistanum Conan O'Brien kvöldið áður. Viðstaddir hafa lýst undarlegri hegðun Nick en heimildarmaðurinn segir það ekkert nýtt og að foreldrar hans hafi verið orðnir vanir henni.
Heimildarmaðurinn segir einnig að fjölskyldan hafi ávallt unnið sig saman úr fíknivanda Nick, sem hann hefur glímt við meirihluta ævi sinnar.
Samkvæmt umfjöllun NYT greindi Romy viðbragðsaðilum frá því að bróðir hennar byggi í gestahúsi á landareigninni en gaf ekki til kynna að hann gæti mögulega verið viðriðin morðin, líkt og nokkrir miðlar hafa haldið fram. Nick var ekki í gestahúsinu en fannst skömmu síðar og var handtekinn.
Hann gæti mögulega verið dæmdur til dauða fyrir morðin.
Romy er sögð hafa haft samband við leikarann Billy Crystal, sem var vinur Rob til 50 ára. Hann og Larry David sáust á vettvangi skömmu eftir að líkin fundust.