Nick Reiner ákærður fyrir að myrða foreldra sína Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 16. desember 2025 21:56 Rob Reiner og Michele ásamt dóttur sinni Romy Reiner sem kom að þeim látnum, Nick Reiner sem talinn er hafa myrt þau og Mariu Gilfillan eiginkonu Jack Reiner sonar þeirra lengst til hægri. Myndin er tekin á frumsýningu Spinal Tap II í Los Angeles 9. september síðastliðinn. Michael Buckner/Variety via Getty Images Nick Reiner hefur verið ákærður fyrir að myrða foreldra sína þau Rob og Michele Reiner. Þetta tilkynnti héraðssaksóknarinn Nathan Hochman í Los Angeles borg á blaðamannafundi nú í kvöld en Nick er talinn hafa notað hníf til verksins. Líkt og fram hefur kom dóttir hjónanna að þeim látnum síðdegis á sunnudag. Greint hefur verið frá því að kvöldið áður hafi þau verið í jólateiti hjá Conan O'Brien ásamt syni sínum. Erlendir miðlar hafa fullyrt að hann hafi þar látið furðulega og skotið gestum skelk í bringu með hegðun sinni. Hann hafi þar rifist við foreldra sína. Gæti numið lífstíðarfangelsi Í máli héraðssaksóknarans í kvöld kemur fram að Nick Reiner verði ákærður fyrir morð af fyrstu gráðu. Refsingin gæti numið lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn. Þá er í ákærunni nefndar „sérstakar aðstæður“ vegna nokkurra morða, sem gerir það að verkum að mögulega yrði hægt að krefjast dauðarefsingar. Saksóknarinn segir að enn hafi engin ákvörðun verið tekin um að fara fram á það. Kaliforníuríki hefur ekki beitt slíkum refsingum síðan árið 2019. Hochman segir að Nick verði færður fyrir dómara í dag eftir að ákæra hefur verið gefin út og hann hafi undirgengist geðmat. Það ferli sé nú í gangi og að því loknu muni honum verða birt ákæra. Veitti engan mótþróa Fram hefur komið að sonurinn hafi verið handtekinn án þess að veita mótþróa nálægt háskólasvæði USC í Los Angeles, um nítján kílómetra fjarlægð frá heimili foreldra sinna. Saksóknarinn segir að Nick hafi fundist þökk sé góðu starfi rannsóknarlögreglu og bandarísku alríkislögreglunnar. Hann vildi þó ekki gefa upp frekari upplýsingar sem gætu spillt fyrir rannsókninni. Þá var hann spurður út í mögulega fíkniefnaneyslu Nick en gaf engin svör. Þá biðlaði hann til almennings um að trúa ekki gróusögum vegna málsins og reiða sig frekar á opinberar upplýsingar frá yfirvöldum. Nick hefur sjálfur verið opinskár með þá neyslu og hafa erlendir miðlar fullyrt að foreldrar hans hafi haft miklar áhyggjur af líðan hans og hegðun í aðdraganda morðanna. Þá gerðu feðgarnir saman bíómyndina Being Charlie árið 2015 sem byggði að miklu leyti á ævi hans og fjallaði um táning sem var háður fíkniefnum og erfiða leið hans að bata. Erlend sakamál Hollywood Mest lesið Margrét Löf dæmd í 16 ára fangelsi Innlent Foreldrar hafa áhyggjur af börnum sínum með Sergio í Dúbaí Innlent „Það voru bara slagsmál, viltu senda bíl“ Innlent Þau eru tilnefnd sem maður ársins Innlent Píratar bjóða ekki fram í vor og Sigurbjörg Erla hættir Innlent „Hæstvirtur yfirlætisráðherra, nei fyrirgefðu, hæstvirtur forsætisráðherra“ Innlent „Óásættanlegt“ að taka borgarfulltrúa af gestalistanum Innlent Dóra Björt til liðs við Samfylkinguna Innlent Bein útsending: Boða óvænt til blaðamannafundar í Ráðhúsinu Innlent Brestir í MAGA-múrnum Erlent Fleiri fréttir Nick Reiner ákærður fyrir að myrða foreldra sína Segir Trump hafa persónuleika alkóhólista Brestir í MAGA-múrnum Lögðu lengi á ráðin um herlög Tólf ára drengur grunaður um morð í Malmö Heimta enn héruð Úkraínu sem þeir halda ekki Ósátt við lögreglu sem leitar enn morðingjans Segjast hafa myrt átta sæfarendur til viðbótar FDA samþykkir tvö ný lyf gegn ónæmum lekandabakteríum Vill fimm milljarða Bandaríkjadala frá BBC Rannsaka hvort feðgarnir fengu herþjálfun á Filippseyjum Úkraína fái tryggingar sem jafngilda 5. greininni Hafi hnakkrifist í teiti hjá Conan stuttu fyrir morðið Lögðu á ráðin um sprengjuárásir í Kaliforníu Grönduðu kafbát í fyrsta sinn með neðansjávardróna Segir Reiner hafa verið myrtan vegna andúðar í sinn garð Krefjast þess enn að Úkraínumenn hörfi frá Donbas Spjótin beinast að syni Reiners Ætla að herða lög um byssur enn frekar eftir árásina Starfsmenn Louvre mótmæla slæmum aðstæðum Hálfíslensk hljómsveit skilgreind öfgasamtök í Rússlandi Morðinginn í Brown gengur enn laus Heyrði byssuhvellina: Skotvopnalöggjöfin rædd á kaffistofunni Sílebúar tóku Kast Árásarfeðgarnir nafngreindir Úkraínumenn reiðubúnir til að falla frá aðild að Nató Talið að Rob Reiner og eiginkona hans hafi verið myrt Skotmennirnir feðgar Skotinn tvisvar eftir að hafa tæklað annan skotmanninn Einn í haldi í tengslum við skotárás í Brown-háskóla Sjá meira