Ríkisstjórnin sendi leiðréttingu inn í beina útsendingu Agnar Már Másson skrifar 17. desember 2025 10:47 Ónefndur fulltrúi ríkisstjórnarinnar fann sig knúinn til að hafa samband við þáttarstjórnanda á Bylgjunni til að leiðrétta ummæli viðmælanda í beinni útsendingu. Visir/Anton Brink Bítinu á Bylgjunni bárust skilaboð frá fulltrúa stjórnarflokkanna sem vildi leiðrétta ummæli viðmælanda. Viðmælandinn hafði velt því fyrir sér hvort það væru samantekin ráð af hálfu formanna stjórnarflokkanna að hrósa hver öðrum í Silfrinu á mánudag. Fulltrúi ríkisstjórnarinnar þvertók fyrir það. Vigdís Hauksdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi Miðflokksins, og Páll Magnússon, fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins, voru gestir í Bítinu á Bylgjunni í dag og ræddu þar aðallega stjórnmálin. Auk þess voru þau sammála um að Selfoss væri jólabær ársins og hefði betur í baráttu við Reykjavík í þeim efnum. Þegar talið barst að þætti Silfursins á Rúv frá því á mánudag kvaðst Páll vera viss um að það hafi verið samantekin ráð hjá formönnum stjórnarflokkanna að hrósa hver öðrum og tala um mikla samstöðu, sem hann taldi geta orðið ótrúverðugt. Vigdís tók undir þetta og sagði hrósin farin að virka eins og „væmin tugga“. Rúmum tveimur mínútum síðar barst þættinum skeyti í miðri útsendingu. „Ég get sagt að þetta komi alveg beint frá ríkisstjórninni,“ sagði Heimir Karlsson þáttarstjórnandi og las svo upp úr skilaboðunum. „Það eru engin samantekin ráð í hrósi,“ hafði Heimir eftir skilaboðum ríkisstjórnarinnar. Hann kunni þó ekki við að ljóstra upp frá hvaða ráðherra þessi skilaboð hefðu borist. Heyra má hljóðbrotið á tímanum 18.45 í spilaranum hér að neðan. Vigdís bætti við að auðvitað væri því alltaf neitað. Páll sagði að það væri örugglega rétt að þetta væru ekki samantekin ráð, heldur væri þetta greinilega línan sem flokksformennirnir hefðu sett. „Og ég sé út af fyrir sig ekkert athugavert við það.“ Borgin krufin Fleira var þó til umræðu í þættinum en dagskrá Ríkisútvarpsins. Sveitarstjórnarmálin voru einnig rædd, ekki síst fréttir gærdagsins um að Dóra Björt Guðjónsdóttir hefði tilkynnt á blaðamannafundi í gær að hún gengi til liðs við Samfylkinguna. Vigdís sagði það ekki koma á óvart enda væri stutt í sveitarstjórnakosningar. „Þetta var nú allt of mikil skrautsýning, þessi blaðamannafundur, fyrir það eitt að kona í borgarstjórn Reykjavíkur er að skipta um flokk,“ sagði Vigdís. Hún sagðist telja að Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri héldi að með komu Dóru Bjartar gæti Samfylkingin nálgast kjörfylgið í Reykjavík. Hún benti þó á að fylgið væri líklegast frekar vegna Kristrúnar Frostadóttur, flokksformanns og forsætisráðherra, frekar en sitjandi borgarstjóra, sem njóti ekki mikilla vinsælda. Viðreisn og vinstrið í kreppu Páll vitnaði í Eirík Bergmann stjórnmálafræðing sem sagði í kvöldfréttum Sýnar í gær að Vinstri græn, Píratar og Sósíalistaflokkurinn væru orðnir að „tómum skeljum“ án fylgis. Vigdís tók undir. VG og Píratar duttu út af þingi í síðustu kosningum og Sósíalistar hafa ekki náð manni inn á þing frá stofnun flokksins. Svandís Svavarsdóttir, formaður VG, tilkynnti á dögunum að hún myndi ekki sækjast eftir endurkjöri sem formaður á næsta landsfundi en hún var kjörin slíkur á síðasta fundi. Sanna Magdalena Mörtudóttir, fulltrúi Sósíalistaflokksins í borgarstjórn, tilkynnti í síðustu viku um nýtt framboð sem hún kallað Vor til vinstri í kjölfar þess að illkvitnar deilur klufu Sósíalistaflokkinn. Vigdís sagðist ekki sjá þessa hreyfingu fyrir sér og teldi hana smíðaða á bak við tjöldin. Vigdís vildi enn fremur meina að Viðreisn í borginni væri einnig í nokkurs konar tilvistarkreppu, rétt eins og VG og Sósíalistar, þar sem Þórdís Lóa Þórhallsdóttir oddviti hyggst ekki gefa kost á sér og Pavel Bartoszek sé einnig farinn á þing. Páll velti fyrir sér hvort framboð Aðalsteins Leifssonar sé viðbragð forystu Viðreisnar við framboði Róberts Ragnarssonar, fyrrverandi bæjarstjóra Grindavíkur. „Kannski var forystan ekkert sérstaklega ánægð með þetta fyrsta útspil,“ sagði Páll en tók þó fram að þessar vangaveltur byggðu ekki á miklu. Telja að Guðlaugur taki slaginn Páll, sem var lengi þingmaður Sjálfstæðisflokksins, sagði flokkinn hafa verið í tilvistarkreppu í Reykjavík í áratugi. Hann telur þó að fylgisaukning undanfarið sé líklega meira vegna óvinsælda meirihlutans en eigin verðleika. Bæði Páll og Vigdís telja líklegt að Guðlaugur Þór Þórðarson fari í slaginn um oddvitasætið. „Ég veðja á það núna, svona rétt fyrir jól, án þess að ég viti neitt,“ sagði Vigdís og benti á að Hildur Björnsdóttir hefði einnig gefið kost á sér og að baráttan gæti orðið spennandi. „Já, ég veit ekkert heldur,“ bætti Páll við. „En ef ég ætti að segja hvað mér finnst akkúrat núna, þá finnst mér það líklegra heldur en hitt.“ Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Samfylkingin Flokkur fólksins Viðreisn Mest lesið „Það voru bara slagsmál, viltu senda bíl“ Innlent Halldór Blöndal er látinn Innlent Tvö og hálft ár fyrir að nauðga dóttur nágranna síns Innlent Kröfu um að gera Margréti arflausa vísað frá Innlent Foreldrar hafa áhyggjur af börnum sínum með Sergio í Dúbaí Innlent Nuddari gerði dóttur Reiner-hjónanna viðvart Erlent Ríkisstjórnin sendi leiðréttingu inn í beina útsendingu Innlent Kraftaverk að Gunnari hafi verið bjargað þegar hann lenti í sjónum Innlent Meina fólki frá fjölda ríkja að ferðast til Bandaríkjanna Erlent Gaf lungnadeildinni sex ferðasúrefnistæki til að þakka fyrir sig Innlent Fleiri fréttir Hjálmar gefur ekki kost á sér Eyjamenn ósáttir við nýbirta samgönguáætlun Ríkisstjórnin sendi leiðréttingu inn í beina útsendingu Gæsluvarðhald vegna andláts í Kópavogi framlengt Tvö og hálft ár fyrir að nauðga dóttur nágranna síns Tuttugu þúsund fiskar drápust á Tálknafirði Segja frekari úrbóta þörf og vísa meðal annars til PPP Kröfu um að gera Margréti arflausa vísað frá Halldór Blöndal er látinn Kveiktu á 200 kertum fyrir drengina sem hafa látist í baráttu við fíkn „Þarna var bara verið að tikka í box“ Gaf lungnadeildinni sex ferðasúrefnistæki til að þakka fyrir sig Kraftaverk að Gunnari hafi verið bjargað þegar hann lenti í sjónum „Það voru bara slagsmál, viltu senda bíl“ „Þessir þrír flokkar til þess að gera tómar skeljar“ Foreldrar hafa áhyggjur af börnum sínum með Sergio í Dúbaí Umdeildur athafnamaður og vendingar á vinstri væng Ekki dómarans eins að meta hvort umskurn væri hættuleg Theodóra ætlar ekki fram aftur fyrir Viðreisn „Hæstvirtur yfirlætisráðherra, nei fyrirgefðu, hæstvirtur forsætisráðherra“ Lesstofu Borgarskjalasafnsins lokað Margrét Löf dæmd í 16 ára fangelsi „Óásættanlegt“ að taka borgarfulltrúa af gestalistanum Það hafi víst verið haft samráð við sjávarútveginn Píratar bjóða ekki fram í vor og Sigurbjörg Erla hættir „Við vitum að áföllin munu koma“ Alexandra sækist eftir oddvitasætinu Pírati skiptir um skútu og makrílsamningur fellur í grýttan jarðveg Dóra Björt til liðs við Samfylkinguna Æfur vegna samnings um makríl: „Skiljum vini okkar Grænlendinga eftir á köldum klaka“ Sjá meira