Um sex hundruð miðar með orðsendingum sem fundust á heimili Margrétar Höllu Hansdóttur Löf og foreldra hennar, þar sem hún myrti föður sinn, vöktu sérstaka athygli rannsóknarlögreglumanna. Svo virðist sem samskipti fjölskyldunnar hafi að miklu leyti farið fram í gegnum miðasendingar og sumar þeirra eru æði hrottalegar.
Þetta er meðal þess sem kemur fram í dómi Héraðsdóms Reykjaness, sem dæmdi Margréti Höllu í 16 ára fangelsi í gær fyrir að verða föður sínum að bana og fyrir stórfellda líkamsárás gagnvart móður sinni.
Í dóminum segir að við vettvangsrannsókn á heimili fjölskyldunnar hafi fundist fjöldi handskrifaðra blaða, sem hafi vakið athygli rannsóknarlögreglumanna.
Haft er eftir skýrslu lögreglumanns að um hafi verið að ræða orðasendingar milli Margrétar Höllu og foreldra hennar, sem hafi fundist í eldhúsi, stofu, hjónaherbergi, skrifstofu og holi hússins.
„Skýrslunni fylgja um 600 orðsendingar. Þær eru meira og minna ódagsettar og ekki í tímaröð, en í skýrslunni er greint á milli orðsendinga frá hverjum heimilismanna fyrir sig. Orðsendingar frá ákærðu til foreldra sinna eru oft á tíðum harðar og óvægnar og svör foreldranna mörg hver í bænar- og afsökunartón,“ segir í dóminum.
Þá segir að í dæmaskyni megi nefna eftirfarandi skilaboð frá Margréti Höllu til föður síns:
Hún hafi beint svohljóðandi skilaboðum til annað hvort föður eða móður:
Þá segir að mörg skilaboða Margrétar Höllu tengist aðstoð foreldra hennar við umönnun hesta.
Loks segir um miðana á heimili fjölskyldunnar að meðal þeirra hafi verið nokkur fjöldi minnisblaða frá föður Margrétar Höllu. „Bera sum þessara blaða dagsetningar án ártals og fjögur eru fyllilega tímasett; „„26.10.22“, „17/11-22“, „17/2-24“ og „5/6-24“.“
Í dómnum kemur fram að Margrét Halla hafi leitað til heyrnarfræðings vegna eyrnasuðs og hljóðþols sem hún hafi fyrst fundið fyrir 2019 og svo farið versnandi. Heyrnarfræðinginn hafi byrjað að gruna 2023 að hún væri með svokallaða hljóðóbeit (misophonia) fremur en hljóðóþol, og að einstaklingur sem þjáist af slíkri röskun hafi skert þol fyrir ákveðnum hljóðum, upplifi þau sem pirrandi og jafnvel yfirþyrmandi áreiti og fylgi því oft mikil kvíðatilfinning og jafnvel reiði.
Í hennar tilfelli hafi virst sem kveikjuhljóð tengdust foreldrum hennar og hún hafi upplifað mikinn kvíða og stress.
Hálfbróðir Margrétar Löf krafðist þess fyrir dómi að ákveðið yrði að með því að drepa föður sinn hafi hún fyrirgert rétti sínum til þess að erfa hann. Kröfu hans var vísað frá dómi og vísað til þess að svipting erfðaréttar teljist samkvæmt lögum til refsikenndra viðurlaga við afbroti og að ákvörðun um slíka kröfu verði að koma frá ákæruvaldinu.
Margrét Halla Hansdóttir Löf hefur verið dæmd í 16 ára fangelsi fyrir að hafa banað föður sínum og gert tilraun til að bana móður sinni á heimili þeirra við Súlunes á Arnarnesinu í Garðabæ í apríl síðastliðnum.
Saksóknari í Súlunesmálinu svonefnda benti á það í málflutningi sínum í lok nóvember að tilefni væri til að dæma Margréti Höllu Hansdóttur Löf meira en sextán ára fangelsisrefsingu. Von er á dómi í málinu fimmtudaginn 18. desember.