Sér eftir að hafa ekki sagt Eli oftar hve heitt hann elskaði hann

Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar
Yehoram Ulman rabbíni og tengdapabbi Eli Schlanger flutti tilfinningaþrungið ávarp í útför hans í dag.
Naveed Akram, annar árásarmannanna á Bondi-strönd í Ástralíu, var í morgun ákærður fyrir ódæðið. Stjórnvöld í Nýju Suður-Wales boða breytingar á skotvopnalöggjöf fyrir jól.

Naveed er sakaður um að hafa myrt fimmtán og sært tugi en ákæran er í fimmtíu og níu liðum. Faðir hans, Sajid Akram var felldur af lögreglu a vettvangi. Naveed varð einnig fyrir skotum og liggur enn á sjúkrahúsi. Enn hefur ekki verið hægt að yfirheyra hann af ráði.

Haldin var minningarstund fyrir fórnarlömbin í gær, þar á meðal hina tíu ára Matildu sem var yngst hinna myrtu. Nokkur fórnarlambanna voru svo borin til grafar í morgun, þar á meðal rabbíninn Eli Schlanger. Hann var liðlega fertugur og lætur eftir sig fimm börn, það yngsta aðeins tveggja mánaða gamalt. Útförin var afskaplega vel sótt og var fjöldi lögreglumanna viðstaddur til að gæta öryggis.

„Eftir það sem gerðist sé ég mest eftir, fyrir utan það augljósa, því sem ég hefði getað gert betur: Að segja Eli oftar hve mikið við elskum hann, hve mikið ég elska hann, hvað við erum þakklát fyrir allt sem hann gerir og hve stolt við erum af honum,“ sagði Yehoram Ulman, rabbíni og tengdafaðir Schlanger, í útförinni í dag. 

Árásin var gerð á samkomu gyðinga á fyrsta degi ljósahátiðarinnar, Hanukkah, og er sú mannskæðasta í Ástralíu frá 1996. Ríkisstjóri Nýju Suður-Wales tilkynnti í morgun að þingið verði kallað saman eftir helgi til að afgreiða breytingar á skotvopnalöggjöf. 

Vonir standa til að málið verði afgreitt fyrir jól. Frumvarpið er ekki tilbúið en verður kynnt minnihlutanum á allra næstu dögum. 

„Til að setja þak á fjölda skotvopna, endurflokka hálfsjálfvirkar haglabyssur og pumpuhaglabyssur, athuga minnkun magasína í haglabyssum, að banna beltamatara fyrir þessar haglabyssur og, það sem mestu máli skiptir, að afnema áfrýjunarleið til dómstóla þegar skráningaryfirvald hefur tekið ákvörðun um að afturkalla leyfi,“ sagði Chris Minns ríkisstjóri Nýju Suður-Wales þegar hann tilkynnti um breytingarnar í morgun.

