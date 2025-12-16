Einn skemmtilegasti leikur tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni fór fram á Old Trafford í gær þar sem Manchester United og Bournemouth gerðu 4-4 jafntefli.
United var sterkari aðilinn í fyrri hálfleik og leiddi, 2-1, að honum loknum.
Amad Diallo kom heimamönnum yfir á 13. mínútu en Antoine Semenyo jafnaði á 40. mínútu. Þegar fjórar mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma í fyrri hálfleik náðu Rauðu djöflarnir forystunni á nýjan leik þegar Casemiro skallaði boltann í netið eftir hornspyrnu Brunos Fernandes.
Bournemouth byrjaði seinni hálfleikinn af krafti og strax á upphafsmínútu hans jafnaði Evanilson. Á 52. mínútu kom Marcus Tavernier gestunum svo yfir með skoti beint úr aukaspyrnu.
Fernandes vildi ekki vera minni maður og jafnaði með skoti beint úr aukaspyrnu á 77. mínútu. Skömmu síðar kom Matheus Cunha United yfir.
Adam var þó ekki lengi í paradís því Frakkinn ungi, Eli Junior Kroupi, jafnaði sex mínútum fyrir leikslok, 4-4. Bournemouth fékk tvö góð færi undir lokin til að tryggja sér sigurinn en markvörðurinn Senne Lammens kom United til bjargar.
Eftir leikinn í gær er United í 6. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 26 stig. Crystal Palace, Liverpool og Sunderland eru með jafn mörg stig. Bournemouth er í 13. sætinu með 21 stig.
Mörkin átta úr leiknum ótrúlega í gær má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.
„Þetta var skemmtilegur leikur fyrir alla heima,“ sagði Ruben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, eftir 4-4 jafnteflið við Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni í kvöld.
