Íslendingur í Brown-háskóla: Oftast í tímum í sömu stofu og árásin var gerð Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 14. desember 2025 16:26 Halla hefur varið mörgum stundum í verkfræðibyggingunni á háskólasvæði Brown-háskóla. Hún sækir oftast tíma í sömu skólastofu og skotárásin var framin í gær. Aðsend Íslenskur nemandi við Brown-háskóla hefði mætt í kennslustund í kvöld í sömu skólastofu og mannskæð skotárás var framin í gær, en hún sækir flesta sína tíma í umræddri stofu. Öll kennsla og lokapróf hafa nú verið felld niður vegna árásarinnar. Hún segir samfélagið í Providence í áfalli og lýsir flótta vinar síns af háskólasvæðinu eftir að hafa heyrt skothvelli frá stofunni. Halla Eiríksdóttir er þriðja árs nemi í hagfræði og stjórnmálafræði við Brown-háskóla í Providence á Rhode-eyju í Bandaríkjunum. Hún var á heimili sínu að tala við móður sína símleiðis í lærdómspásu síðdegis í gær þegar hún fékk skyndilega skilaboð frá skólanum. Einn vinanna í byggingunni „Ég fæ viðvörun um að það sé skotárás nálægt verkfræðibyggingunni, þar sem ég er mjög oft. Ég hélt fyrst að þetta væri eitthvað djók eða kannski væri verið að prófa kerfið,“ segir Halla í samtali við fréttastofu. Hún hafi í fyrstu ekki trúað því sem stóð í skilaboðunum, enda upplifi hún mikið öryggi í Providence. „Svo fékk ég símhringingu frá vinum mínum sem spurðu allir, er í lagi með þig? Og þá komst ég að því að það var bókstaflega maður að skjóta fólk í verkfræðibyggingunni,“ segir Halla. Halla ásamt skólafélaga sínum í kennslustund fyrir tveimur árum í sömu skólastofu og árásin var framin í gær. Hún segir að stofan sé líklega sú stofa sem hún situr flesta tíma.Aðsend Hún hafi strax sent skilaboð á vin sinn, sem er einnig oft í umræddri byggingu. „Hann var í byggingunni þegar þetta gerðist og var að labba út þegar hann heyrði í skotárásinni. Hann var fyrstur til að flýja og hljóp heim. Sem betur fer er í lagi með hann.“ Halla bendir á að í verkfræðibyggingunni séu oft próf og kennslustundir um helgar. Hún hafi einmitt átt erindi í bygginguna rúmum sólarhring eftir árásina. „Ég átti að vera í tíma í kvöld, í akkúrat sömu stofu og skotárásin var gerð.“ Lokaprófum aflýst Samkvæmt umfjöllun AP er árásarmaðurinn sagður hafa skotið yfir fjörutíu sinnum úr skammbyssu inni í einni skólastofu í verkfræðibyggingunni. Tveir létust og níu særðust í árásinni. Á myndefni úr öryggismyndavélum má sjá viðkomandi ganga rólega frá vettvangi eftir að hafa framið verknaðinn. Lögregla hefur handtekið einn í tengslum við rannsókn málsins. AP hefur eftir lögreglunni í Providence að hinn grunaði sé á fertugsaldri. Lögregla veitti ekki upplýsingar um hvort viðkomandi væri nemandi við skólann. Halla hefur haldið sig heima fyrir eftir atburðarásina í gær og hyggur á heimför í kvöld eða á morgun.Aðsend Halla segir marga vini sína hafa verið í felum á svæðinu í allt að átta klukkustundir eftir árásina. Samkvæmt erlendri umfjöllun þurftu margir viðstaddir að bíða í felum svo klukkustundum skipti eftir að lögregla fylgdi þeim af vettvangi. „Þetta er mjög mikið áfall af því að mér hefur alltaf liðið svo örugg í þessari borg. Mér líður oft eins og ég sé öruggari hér en jafnvel í miðbæ Reykjavíkur. Ef ég labba ein heim á nóttunni er mér alveg sama þó ég sé ein, mér finnst ég það örugg.“ Halla segist upplifa sig mjög örugga í Providence, jafnvel öruggari en í miðbæ Reykjavíkur. Henni er því verulega brugðið yfir atburðarás gærdagsins.Aðsend Halla fékk tölvubréf í morgun þess efnis að lokaprófunum hefði verið aflýst vegna atviksins. Tvö próf voru á dagskrá hjá henni næsta föstudag, annað þeirra í umræddri verkfræðibyggingu. „Ég held þau verði alveg felld niður. Mér finnst ólíklegt að við séum að fara að taka þessi próf,“ segir Halla. Hún hefur því í hyggju að flýta heimferð til Íslands, hvar hún ætlar að vera yfir jólin. Íslendingar erlendis Bandaríkin Skotárásir í Bandaríkjunum Tengdar fréttir Einn í haldi í tengslum við skotárás í Brown-háskóla Einn er í haldi lögreglu í tengslum við rannsókn á skotárás í Brown-háskóla á Rhode eyju í Bandaríkjunum í gær. Tveir eru látnir og níu særðir eftir árásina. 14. desember 2025 13:51 Tveir látnir eftir skotárás í háskóla Tveir eru látnir og og níu slasaðir eftir skotárás í Brown háskóla í Rhode Island í Bandaríkjunum í gær. Lögregla leitar árásarmannsins. 14. desember 2025 08:22 Mest lesið Rabbíni drepinn í árásinni Erlent Tvinn-rafmagnsflugvél sem lækka á fargjöldin Erlent Tíu drepnir í skotárás á gyðingahátíð Erlent Mikið myrkur þegar ekið var á konu á rafhlaupahjóli Innlent Segir Kristrúnu verja „lögbrot“ samráðherra síns Innlent Skýrsla ráðherra svari ekki mikilvægum spurningum um brúun bilsins Innlent Skilur að starfsfólk hafi ekki viljað afgreiða manneskju með hakakross Innlent Tveir látnir eftir skotárás í háskóla Erlent Tveir fluttir á spítala vegna umferðarslyss í Biskupstungum Innlent Grunaðir um að skipuleggja hryðjuverk á jólamarkaði Erlent Fleiri fréttir Íslendingur í Brown-háskóla: Oftast í tímum í sömu stofu og árásin var gerð Ekkert því til fyrirstöðu að Ísland taki þátt í drónakaupum Ekkert ákveðið varðandi framboð: „Ég er í tveimur flokkum“ Hálka þegar bíll valt í Biskupstungum Mikið myrkur þegar ekið var á konu á rafhlaupahjóli 270 íbúðir í byggingu í Þorlákshöfn Ástandið á bráðamóttökunni sýni viðkæmni kerfisins Segir Kristrúnu verja „lögbrot“ samráðherra síns Hryðjuverkaárás í Ástralíu og ástand í heilbrigðiskerfinu Sanna segir frá nýju framboði Dyraverðir handteknir vegna líkamsárásar Skýrsla ráðherra svari ekki mikilvægum spurningum um brúun bilsins Aðstæður bágbornar á spítalanum til að mæta svo miklu álagi Tveir fluttir á spítala vegna umferðarslyss í Biskupstungum Bjarnveig Birta og Stein Olav sigurvegarar forprófkjörs „Ég fæddist inn í pólitískan líkama“ Eldur í íbúð við Snorrabraut Skilur að starfsfólk hafi ekki viljað afgreiða manneskju með hakakross Sjúklingar ekki lengur í bílageymslu bráðamóttökunnar Sameiningu Dalabyggðar og Húnaþings vestra hafnað Píratar vilja ganga til viðræðna um sameiginlegt framboð Mikilvægt að geyma stafræn gögn innan lögsögunnar Bæjarskrifstofur fluttar: „Þetta húsnæði er barn síns tíma“ Óttast að fólk sleppi að kaupa lyf vegna minni greiðsluþátttöku Munu reyna að fá nýju virkjunarleyfi hnekkt Vara fólk við póstum og skilaboðum frá Grundarheimilunum Vara við póstum frá Grund og „jafnréttisþreyta“ Stuðningsyfirlýsing Össurar eins og koss dauðans Fjárlög, skattar og skipti á dánarbúum á laugardagsþingi Þau fái heiðurslaun listamanna Sjá meira