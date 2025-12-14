Innlent

Ís­lendingur í Brown-háskóla: Oftast í tímum í sömu stofu og á­rásin var gerð

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Halla hefur varið mörgum stundum í verkfræðibyggingunni á háskólasvæði Brown-háskóla. Hún sækir oftast tíma í sömu skólastofu og skotárásin var framin í gær. 
Íslenskur nemandi við Brown-háskóla hefði mætt í kennslustund í kvöld í sömu skólastofu og mannskæð skotárás var framin í gær, en hún sækir flesta sína tíma í umræddri stofu. Öll kennsla og lokapróf hafa nú verið felld niður vegna árásarinnar. Hún segir samfélagið í Providence í áfalli og lýsir flótta vinar síns af háskólasvæðinu eftir að hafa heyrt skothvelli frá stofunni.

Halla Eiríksdóttir er þriðja árs nemi í hagfræði og stjórnmálafræði við Brown-háskóla í Providence á Rhode-eyju í Bandaríkjunum. Hún var á heimili sínu að tala við móður sína símleiðis í lærdómspásu síðdegis í gær þegar hún fékk skyndilega skilaboð frá skólanum.

Einn vinanna í byggingunni

„Ég fæ viðvörun um að það sé skotárás nálægt verkfræðibyggingunni, þar sem ég er mjög oft. Ég hélt fyrst að þetta væri eitthvað djók eða kannski væri verið að prófa kerfið,“ segir Halla í samtali við fréttastofu.

Hún hafi í fyrstu ekki trúað því sem stóð í skilaboðunum, enda upplifi hún mikið öryggi í Providence.

„Svo fékk ég símhringingu frá vinum mínum sem spurðu allir, er í lagi með þig? Og þá komst ég að því að það var bókstaflega maður að skjóta fólk í verkfræðibyggingunni,“ segir Halla. 

Halla ásamt skólafélaga sínum í kennslustund fyrir tveimur árum í sömu skólastofu og árásin var framin í gær. Hún segir að stofan sé líklega sú stofa sem hún situr flesta tíma.Aðsend

Hún hafi strax sent skilaboð á vin sinn, sem er einnig oft í umræddri byggingu. 

„Hann var í byggingunni þegar þetta gerðist og var að labba út þegar hann heyrði í skotárásinni. Hann var fyrstur til að flýja og hljóp heim. Sem betur fer er í lagi með hann.“

Halla bendir á að í verkfræðibyggingunni séu oft próf og kennslustundir um helgar. Hún hafi einmitt átt erindi í bygginguna rúmum sólarhring eftir árásina.

„Ég átti að vera í tíma í kvöld, í akkúrat sömu stofu og skotárásin var gerð.“

Lokaprófum aflýst

Samkvæmt umfjöllun AP er árásarmaðurinn sagður hafa skotið yfir fjörutíu sinnum úr skammbyssu inni í einni skólastofu í verkfræðibyggingunni. Tveir létust og níu særðust í árásinni. Á myndefni úr öryggismyndavélum má sjá viðkomandi ganga rólega frá vettvangi eftir að hafa framið verknaðinn.

Lögregla hefur handtekið einn í tengslum við rannsókn málsins. AP hefur eftir lögreglunni í Providence að hinn grunaði sé á fertugsaldri. Lögregla veitti ekki upplýsingar um hvort viðkomandi væri nemandi við skólann.

Halla hefur haldið sig heima fyrir eftir atburðarásina í gær og hyggur á heimför í kvöld eða á morgun.Aðsend

Halla segir marga vini sína hafa verið í felum á svæðinu í allt að átta klukkustundir eftir árásina. Samkvæmt erlendri umfjöllun þurftu margir viðstaddir að bíða í felum svo klukkustundum skipti eftir að lögregla fylgdi þeim af vettvangi. 

„Þetta er mjög mikið áfall af því að mér hefur alltaf liðið svo örugg í þessari borg. Mér líður oft eins og ég sé öruggari hér en jafnvel í miðbæ Reykjavíkur. Ef ég labba ein heim á nóttunni er mér alveg sama þó ég sé ein, mér finnst ég það örugg.“

Halla segist upplifa sig mjög örugga í Providence, jafnvel öruggari en í miðbæ Reykjavíkur. Henni er því verulega brugðið yfir atburðarás gærdagsins.Aðsend

Halla fékk tölvubréf í morgun þess efnis að lokaprófunum hefði verið aflýst vegna atviksins. Tvö próf voru á dagskrá hjá henni næsta föstudag, annað þeirra í umræddri verkfræðibyggingu. 

„Ég held þau verði alveg felld niður. Mér finnst ólíklegt að við séum að fara að taka þessi próf,“ segir Halla. Hún hefur því í hyggju að flýta heimferð til Íslands, hvar hún ætlar að vera yfir jólin.

