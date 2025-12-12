Fjöldi svæða á landinu sambandslaus með öllu Agnar Már Másson skrifar 12. desember 2025 10:18 Mynd úr safni. Björgunarsveitarmenn stika gönguleið. Mynd/JOK Slysavarnafélagið Landsbjörg lýsir áhyggjum af dvínandi fjarskiptaöryggi Íslendinga þar sem slökkt hefur verið á hluta 2G og 3G farsímasenda. Svæði sem áður voru vel tengd séu nú með öllu sambandslaus. Félagið skorar á stjórnvöld að leggjast með sér á árarnar og viðhalda talstöðvakerfi landsins. Fulltrúaráðsfundur Slysavarnafélags Íslands var haldinn í Háskólanum í Reykjavík hinn 22. nóvember. Þar lýsti félagið þungum áhyggjum af fjarskiptaöryggi í dreifðari byggðum, nú þegar slökkt hefur verið á hluta 2G og 3G farsímasenda og fyrirhugað að slökkva á fleirum. Um áramótin mun 2G og 3G-farsímaþjónusta leggjast af hér á landi ferli þar að lútandi hefur staðið yfir síðan 2021. Samkvæmt Fjarskiptastofu á ákvörðunin ekki að hafa áhrif á útbreiðslu farnets. „Nú þegar er farið að bera á því að svæði sem áður voru í góðu sambandi, eru nú sambandslaus með öllu, eða með mun lakara samband en áður,“ segir í ályktun fulltrúaráðsins sem samþykkt var einróma á fundinum. Þar segir að mikilvægt sé að farsímakerfi landsins tryggi á hverjum tíma öryggi íbúa sem best verði á kosið. Fulltrúaráðið skorar á stjórnvöld að hafa forgöngu um að svo sé. „Þessi þróun sýnir jafnframt fram á mikilvægt öryggishlutverk VHF endurvarpakerfi [þ.e. metrabylgjukerfi] það sem Slysavarnafélagið Landsbjörg byggði upp og hefur viðhaldið á eigin kostnað. Þar sem ekki er Tetra samband, eða ef Tetra kerfið af einhverjum orsökum liggur niðri, er VHF kerfi félagsins eina kerfið þar sem töluð skilaboð komast um langan veg þegar hætta steðjar að,“ segir í ályktuninni. Það er því ósk Landsbjargar að hið opinbera leggist á árarnar með félaginu að reka og viðhalda þessum kerfi. Síminn hefur sótt um að fresta því að slökkva á 2G og 3G sendum sínum þar til um mitt næsta ár. Nova slökkti á 2G-sendum um síðustu áramót. Fjarskipti Björgunarsveitir Mest lesið Krafa um fjöldabrottvísanir fólks nemur land á Íslandi Innlent Allt að helmingur barna heima vegna veikinda Innlent Gjaldtaka af bílum sé hærri en fjárframlög til vegagerðar Innlent Finnst brotið á réttindum barnsins að orlofið sé skert Innlent Strætó ekið á hjólreiðamann í Laugardal Innlent Staðsetning Íslands „hernaðarlega mjög mikilvæg“ Innlent Meintur morðingi Kirk mætti fyrir dómara í gær Erlent Fjöldi svæða á landinu sambandslaus með öllu Innlent Bandaríkjamenn vilji koma á fríverslunarsvæði í Donbas Erlent Hugrakkir drengir opnuðu sig í fréttum, breyttu kerfinu og skáluðu með Ingu Innlent Fleiri fréttir Páll Winkel meðal umsækjenda um embætti ráðuneytisstjóra Vilja takmarka fjölda barna sem getin eru með sama sæði Fjöldi svæða á landinu sambandslaus með öllu Fjölskyldur fórnarlamba krefjast ábyrgðar Sádi-Arabíu Staðsetning Íslands „hernaðarlega mjög mikilvæg“ Fjögur ár fyrir smygl á rúmum fjórum kílóum af kókaíni 325 milljónir í næsta áfanga LED-ljósavæðingar í Reykjavík Krafa um fjöldabrottvísanir fólks nemur land á Íslandi Líkamsárásir, heimilisofbeldi og vopnaður ökumaður Gjaldtaka af bílum sé hærri en fjárframlög til vegagerðar Allt að helmingur barna heima vegna veikinda Vestfirðingar sjá fram á þrenn ný jarðgöng Landhelgisgæslan eignast sjálfstýrðan kafbát „Mér persónulega fannst þetta gríðarlega gaman“ Hugrakkir drengir opnuðu sig í fréttum, breyttu kerfinu og skáluðu með Ingu Strætó ekið á hjólreiðamann í Laugardal Refsing milduð yfir burðardýri Finnst brotið á réttindum barnsins að orlofið sé skert Þjófar sendir úr landi Fær bara hálft fæðingarorlof og veik leikskólabörn Björn Dagbjartsson er látinn Hvetja til bólusetningar vegna inflúensufaraldurs Slapp ekki með typpamynd til þrettán ára Halda starfsleyfinu þrátt fyrir kröfur íbúa Opna fyrir umferð um „fyrstu hraðbraut á Íslandi“ Vill skoða úrsögn úr EES Leigubílstjóri og vinur í þriggja ára fangelsi fyrir nauðgun Skaftárhlaup enn yfirstandandi Helgi Valberg tekur við ritarastöðunni Stór áfangi Borgarlínu afgreiddur í skipulagsráði og á leið í kynningu Sjá meira