Fjöldi svæða á landinu sam­bands­laus með öllu

Agnar Már Másson skrifar
Mynd úr safni. Björgunarsveitarmenn stika gönguleið.
Mynd úr safni. Björgunarsveitarmenn stika gönguleið.

Slysavarnafélagið Landsbjörg lýsir áhyggjum af dvínandi fjarskiptaöryggi Íslendinga þar sem slökkt hefur verið á hluta 2G og 3G farsímasenda. Svæði sem áður voru vel tengd séu nú með öllu sambandslaus. Félagið skorar á stjórnvöld að leggjast með sér á árarnar og viðhalda talstöðvakerfi landsins.

Fulltrúaráðsfundur Slysavarnafélags Íslands var haldinn í Háskólanum í Reykjavík hinn 22. nóvember. Þar lýsti félagið þungum áhyggjum af fjarskiptaöryggi í dreifðari byggðum, nú þegar slökkt hefur verið á hluta 2G og 3G farsímasenda og fyrirhugað að slökkva á fleirum. 

Um áramótin mun 2G og 3G-farsímaþjónusta leggjast af hér á landi ferli þar að lútandi hefur staðið yfir síðan 2021. Samkvæmt Fjarskiptastofu á ákvörðunin ekki að hafa áhrif á útbreiðslu farnets.

„Nú þegar er farið að bera á því að svæði sem áður voru í góðu sambandi, eru nú sambandslaus með öllu, eða með mun lakara samband en áður,“ segir í ályktun fulltrúaráðsins sem samþykkt var einróma á fundinum.

Þar segir að mikilvægt sé að farsímakerfi landsins tryggi á hverjum tíma öryggi íbúa sem best verði á kosið. Fulltrúaráðið skorar á stjórnvöld að hafa forgöngu um að svo sé.

„Þessi þróun sýnir jafnframt fram á mikilvægt öryggishlutverk VHF endurvarpakerfi [þ.e. metrabylgjukerfi] það sem Slysavarnafélagið Landsbjörg byggði upp og hefur viðhaldið á eigin kostnað. Þar sem ekki er Tetra samband, eða ef Tetra kerfið af einhverjum orsökum liggur niðri, er VHF kerfi félagsins eina kerfið þar sem töluð skilaboð komast um langan veg þegar hætta steðjar að,“ segir í ályktuninni.

Það er því ósk Landsbjargar að hið opinbera leggist á árarnar með félaginu að reka og viðhalda þessum kerfi.

Síminn hefur sótt um að fresta því að slökkva á 2G og 3G sendum sínum þar til um mitt næsta ár. Nova slökkti á 2G-sendum um síðustu áramót.

