Benfica komið á skrið undir stjórn Mourinho Aron Guðmundsson skrifar 10. desember 2025 22:27 José Mourinho hefur verið að sækja góð úrslit upp á síðkastið. Hér er hann á hliðarlínunni í leik kvöldsins. Vísir/Getty Fjölmargir leikir voru á dagskrá Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Manchester City og Arsenal unnu sína leiki eins og sagt var frá í öðrum fréttum en Benfica virðist komið á gott skrið undir stjórn José Mourinho og Newcastle United þurfti að sætta sig við jafntefli í Þýskalandi. Lærisveinar José Mourinho í Benfica ætla að gera sig gildandi í baráttunni um sæti í umspili 16-liða úrslita Meistaradeildarinnar. Liðið vann afar sterkan sigur á ítölsku risunum í Napólí í kvöld, 2-0, og er um að ræða annan sigur liðsins í keppninni í röð. Sigurinn gerir það að verkum að Benfica er nú einu stigi frá umspilssæti þegar að tvær umferðir eru eftir af deildarkeppninni. Newcastle United var grátlega nálægt því að vinna góðan útisigur á Bayer Leverkusen er liðin mættust í Þýskalandi í kvöld. Leverkusen komst snemma yfir í leiknum eftir sjálfsmark Bruno Guimaraes en mörk frá Anthony Gordon og Lewis Miley komu Newcastle í 2-1 forystu. Spánverjanum Alejandro Grimaldo, sem hefur oft á tíðum reddað Bayer Leverkusen, tókst þó að tryggja sínu liði stig með marki á 88.mínútu. Lokatölur 2-2 jafntefli. Newcastle er í 12.sæti deildarinnar með tíu stig. Leverkusen er í 20.sæti með níu stig. Þá gerði PSG markalaust jafntefli við Athletic Bilbao á Spáni og varð þar af stigum í toppbaráttu deildarinnar en er þó enn í góðri stöðu í 3.sæti. Vel studdir Bodö/Glimt menn gerðu svo vel í því að sækja jafntefli á útivelli gegn Borussia Dortmund, 2-2 og eygja enn von um sæti í umspili þó svo að framundan séu tveir risa leikir á móti erfiðum andstæðingum. Þá hafði Juventus betur gegn Pafos frá Kýpur með tveimur mörkum gegn engum og er sem stendur í 17.sæti sem er jafnframt umspilssæti fyrir sextán liða úrslitin. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Newcastle United