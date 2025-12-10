Mbappé með í kvöld og gæti bjargað starfi Alonso Sindri Sverrisson skrifar 10. desember 2025 15:02 Kylian Mbappé þarf að deila sviðinu með Erling Haaland í kvöld. Getty/Angel Martinez Þrátt fyrir sögur af fingurbroti og eymslum í hné þá er Kylian Mbappé í leikmannahópi Real Madrid sem mætir Manchester City í ansi mikilvægum stórleik í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í kvöld. Leikurinn gæti ráðið miklu um framtíð Xabi Alonso sem sagður er afar valtur í sessi hjá Real eftir aðeins einn sigur í síðustu fimm leikjum í spænsku deildinni. Guillem Balague, sérfræðingur um spænska boltann, hefur til að mynda sagt að möguleikar Alonso á að halda starfinu séu litlir og að tap í kvöld gæti orðið síðasti naglinn í kistuna. Aðeins hálft ár er síðan Alonso tók við Real, eftir afar farsælan tíma með Leverkusen í Þýskalandi. Eigi Alonso að halda starfinu gæti það breytt miklu að Mbappé verði klár í slaginn í kvöld. Hann hefur skorað samtals 25 mörk í spænsku deildinni og Meistaradeildinni á þessari leiktíð en skoraði þó ekki frekar en félagar hans í 2-0 tapinu á heimavelli gegn Celta Vigo á sunnudaginn. Mbappé var ekki með á æfingu Real í gær og sögðu spænskir miðlar þá frá því að hann hefði brákað fingur. Hann ku einnig vera að glíma við hnémeiðsli en nú er orðið ljóst að hann verður að minnsta kosti í leikmannahópi Real í kvöld. Leikurinn á Bernabéu hefst klukkan 20 að íslenskum tíma og er í beinni útsendingu á Sýn Sport 2 auk þess sem allir leikir kvöldsins verða að vanda í Meistaradeildarmessunni á Sýn Sport. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Enski boltinn Komst ekki í landsleik af því að konan treysti sér ekki til að halda afmæli ein Fótbolti Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Enski boltinn Aðeins of mikið af því góða fyrir Gumma Ben og félaga Fótbolti Ráðleggur leikmanni United að hætta sóa tíma sínum þar Enski boltinn Sjáðu vítadóminn sem bjargaði Liverpool og mörk úr Meistaradeildinni Fótbolti Ofsótt af milljarðamæringi Enski boltinn Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ Enski boltinn Fanndís leggur skóna á hilluna Fótbolti „Ekki gleyma mér“ Enski boltinn Fleiri fréttir Dagur til Kanada „aðeins eldri með barn, hund og vini fyrir lífstíð“ Mbappé með í kvöld og gæti bjargað starfi Alonso Stjarnan sækir markvörð í 3. deildina Komið á óvart með glæsilegu mömmuherbergi Henry ekki hrifinn af hegðun Arsenal-manna í leikslok Fanndís leggur skóna á hilluna Sádi-arabísk félög sögð vilja kaupa Mo Salah Svona var fundur Blika fyrir slaginn mikilvæga „Ekki gleyma mér“ Aðeins of mikið af því góða fyrir Gumma Ben og félaga Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ Sjáðu fullkomna þrennu Söndru Maríu „Hvað getur Slot gert?“ Komst ekki í landsleik af því að konan treysti sér ekki til að halda afmæli ein „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Sjáðu vítadóminn sem bjargaði Liverpool og mörk úr Meistaradeildinni „Ég var orðinn algjörlega bugaður“ Lögregla með rassíu hjá argentínska sambandinu Ráðleggur leikmanni United að hætta sóa tíma sínum þar Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Stefán Teitur spilaði í jafntefli gegn toppliðinu Öruggur sigur Tottenham og markaveisla í Hollandi Chelsea glutraði niður forystu og tapaði Kounde kveikti í endurkomu Börsunga Dramatískur sigur Liverpool án Salah Bæjarar lentu undir en komu til baka Saka forseta FIFA um ítrekuð brot og fara fram á rannsókn „Þegar kemur að mér fer fólk alltaf aðeins yfir strikið“ Bestu mörkin í desember 2006 verða vart toppuð: Scholes, Essien og Taylor Einvígi Mbappé og Haaland í hættu Sjá meira