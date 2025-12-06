Andri Lucas Guðjohnsen var að venju í byrjunarliði Blackburn Rovers þegar liðið mætti Sheffield Wednesday í ensku B-deildinni í dag. Ekki tókst að klára leik dagsins.
Andri Lucas byrjaði leikinn og Blackburn leiddi hann 1-0 þökk sé marki félaga hans í framlínunni, Japanans Yuki Ohashi, þegar dró til tíðinda.
Mikil rigning hefur verið í Blackburn og var Ewood Park hreinlega orðinn óleikhæfur eftir um 60 mínútna leik. Dómari leiksins stöðvaði hann í um korter til að meta ástand vallarins.
For the second time this season, Blackburn Rovers have had a match abandoned at Ewood Park due to a waterlogged pitch. ☔Blackburn were leading Sheffield Wednesday 1-0 - the same scoreline as when it happened against Ipswich Town. pic.twitter.com/p8rqIb4vez— Match of the Day (@BBCMOTD) December 6, 2025
For the second time this season, Blackburn Rovers have had a match abandoned at Ewood Park due to a waterlogged pitch. ☔Blackburn were leading Sheffield Wednesday 1-0 - the same scoreline as when it happened against Ipswich Town. pic.twitter.com/p8rqIb4vez
Gert var að grasinu en það dugði skammt. Dómari leiksins gerði tilraun til að láta bolta skoppa á grasinu en hann steindrapst á gegndrepa grasinu.
Flöturinn á Ewood Park virðist drena illa þar sem þetta er í annað skipti á leiktíðinni sem flauta þarf leik af vegna bleytu. Það gerðist einnig í leik við Ipswich í lok september.
Sá var flautaður af þegar 10 mínútur voru eftir en þurfti hins vegar að spila hann allan aftur. Óljóst er hvernig tekist verður á við leik dagsins - hvort spilaður verði síðasti hálftíminn þegar aðstæður leyfa eða hvort leika þurfi allan leikinn upp á nýtt.
Stefán Teitur Þórðarson spilaði fyrstu 60 mínúturnar fyrir Preston sem tók á móti Wrexham á Deepdale. Þeim leik lauk 1-1.
Willum Þór Willumsson er enn meiddur og spilaði ekki í 3-1 tapi Birmingham City fyrir Southampton á St. Mary's.
Jason Daði Svanþórsson var ekki í leikmannahópi Grimsby sem vann 4-0 á utandeildarliði Wealdstone í enska bikarnum og Benóný Breki Andrésson var sömuleiðis utan hóps Stockport County í leik við Cambridge United. Framlengja þarf þann leik þar sem staðan var markalaus eftir 90 mínútur.