Norðmaðurinn John Arne Riise, fyrrverandi leikmaður Liverpool, þarf að greiða 40.000 norskar krónur í sekt fyrir að kynna erlent veðmálafyrirtæki á Instagram-síðu sinni.
Þetta er niðurstaðan eftir að norska happdrættisnefndin [Lotterinemda] ákvað að taka kæru Riise ekki til greina og þannig staðfesta sekt happdrættiseftirlitsins [Lotteritilsynet] fyrr á þessu ári.
Riise var sektaður vegna myndefnis frá pókermóti í Brasilíu sem hann samþykkti að deila í gegnum Instagram-síðu sína.
Hann var óánægður og hafði mótmælt sektinni, og bent á að hann sendi happdrættiseftirlitinu tölvupóst föstudaginn 11. apríl, þar sem hann sagði frá myndunum og vildi ganga úr skugga um að þær hefðu mátt birtast. Hann fékk svar næsta þriðjudag um að svo væri ekki og tók myndefnið út í kjölfarið.
Sektina fékk Riise því vegna þeirra fjögurra daga sem myndefnið var sýnilegt á hans síðu og nam sektin 10.000 norskum krónum fyrir hvern dag, eða samtals um hálfri milljón íslenskra króna.
John Arne Riise tapte på alle punkter: Må betale pokerbot https://t.co/eDBJFhiDMs— VG Sporten (@vgsporten) December 4, 2025
Riise hafði fengið tilkynningu um mögulegar dagsektir í febrúar, tveimur mánuðum fyrir pókermótið í Brasilíu, og var það skýr niðurstaða happdrættisnefndarinnar að hann hefði átt að vita betur en að birta myndefnið án þess að leyfi lægi fyrir. Ekki var tekið undir það sjónarmið að svar eftirlitsins í apríl hefði borist seint, við bréfinu sem Riise sendi.
Samkvæmt VG var bréf Riise, sem hann sendi þegar hann var á mótinu í Brasilíu, svohljóðandi:
„Ég hef samband við ykkur vegna spurningar. Ég er í Brasilíu á pókerviðburði. Ég spila póker og þeir hafa gert myndband og taggað mig um upplifun mína og ýmislegt í kringum ferðina o.s.frv. Ég hef bara samþykkt myndbandið þeirra á Instagram hjá mér. Þetta er ekki fjárhættuspil eða neitt slíkt, bara póker. Vildi bara láta vita af þessu og heyra hvort það sé í lagi? Ég hef ekki taggað neitt.“
Hann lauk svo bréfinu á að skrifa:
„Sendi þennan póst bara til upplýsingar, svo ég geri ekkert rangt.“
Niðurstaðan er hins vegar sú að hann hafi brotið af sér og þessu fagnar Trude Felde, yfirráðgjafi hjá happdrættiseftirlitinu:
„Við erum mjög ánægð með niðurstöðuna sem sýnir að við höfum túlkað reglurnar rétt,“ sagði Felde við VG.
„Þetta er í fyrsta skipti sem við notum heimildina sem gefur okkur rétt til að ákveða þvingunarúrræði fyrirfram. Við fengum þetta tækifæri þegar lögum um fjárhættuspil var breytt árið 2023. Þetta snýst um að elta þá sem brjóta ítrekað lög um fjárhættuspil, en leiðrétta það svo fljótt aftur með því að eyða færslum,“ sagði Felde.
Riise er 45 ára gamall. Hann lék með Liverpool á árunum 2001-08 og vann meðal annars Meistaradeild Evrópu með liðinu. Hann lék einnig með Monaco, Roma og Fulham, sem og fleiri liðum auk þess að spila 110 A-landsleiki fyrir Noreg.