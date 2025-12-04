Sættir sig við dóm fyrir að deila kynferðislegu efni af táningum Sindri Sverrisson skrifar 4. desember 2025 09:00 Andreas Schjelderup er í dag leikmaður Benfica í Portúgal en spilaði í Danmörku þegar hann braut af sér. Getty/Jose Breton Andreas Schjelderup, landsliðsmaður Noregs í fótbolta og leikmaður Benfica í Portúgal, áfrýjaði ekki dómnum sem hann hlaut fyrir að deila myndbandi með kynferðislegu efni fólks sem var undir 18 ára aldri. Schjelderup, sem verið hefur hluti af norska landsliðinu sem nýverið vann sig inn á HM í fyrsta sinn á þessari öld, var dæmdur sekur í Kaupmannahöfn í síðasta mánuði. Fyrir tveimur árum, þegar hann var sjálfur 19 ára gamall, leikmaður Nordsjælland í Danmörku, deildi hann áfram 27 sekúndna myndbandi á Snapchat þar sem sjá mátti einstaklinga undir 18 ára aldri í kynferðislegum athöfnum. Schjelderup var dæmdur í fjórtán daga skilorðsbundið fangelsi fyrir brot sitt. Hann hafði sömuleiðis fjórtán daga frest til að ákveða hvort hann vildi áfrýja dómnum og nú er sá frestur runninn út. Samkvæmt frétt NRK gæti saksóknari í Danmörku enn áfrýjað málinu en slíkt er þó ekki algengt í játningarmálum. Dómari í málinu sagði að Schjelderup hefði fengið „gult spjald“ og að litið hefði verið til þess að hann hefði fengið myndbandið sent en ekki leitað það uppi sjálfur. „Það skal ekki vera neitt leyndarmál að Andreas hefur harmað allt ferlið, eins og þið hafið heyrt. Það var lélegur brandari hjá honum að framsenda það. Hann eyddi því strax og hefur beðist afsökunar,“ sagði Anders Nemeth, lögmaður Schjelderup, eftir að dómurinn var kveðinn upp. Leikmaðurinn tjáði sig sjálfur á Instagram í byrjun nóvember og sagði þar: „Það sem ég gerði var ólöglegt. Ég býst við að verða dæmdur og fá skilorðsbundinn dóm.“ Fótbolti Mest lesið Þurfa að hlífa henni við fjölmiðlum vegna heilaþreytu Sport Þorlákur sagði upp störfum hjá ÍBV Íslenski boltinn „Ég hef ekki farið á blæðingar síðan 2014“ Sport Ástæðan fyrir því að Þorlákur hætti: „Ég var ekki hrifinn af þessu“ Íslenski boltinn Klæðnaður Mo Salah á bekknum vakti athygli Enski boltinn Andri Lucas búinn að skora meira en pabbi sinn Enski boltinn Sættir sig við dóm fyrir að deila kynferðislegu efni af táningum Fótbolti „Engar pásur“ hjá landsliðskonum sem þurfa að taka lokapróf á leikdögum Handbolti Setja fyrirliða sinn í bann fyrir lélegt viðhorf Fótbolti Sáttur eftir góðan sigur: „Fannst allir leggja í púkkið“ Handbolti Fleiri fréttir Ástæðan fyrir því að Þorlákur hætti: „Ég var ekki hrifinn af þessu“ Sættir sig við dóm fyrir að deila kynferðislegu efni af táningum Sjáðu mörkin: Það fyrsta tekið af Wirtz, Merino heitur og Leeds vann Chelsea Andri Lucas búinn að skora meira en pabbi sinn Setja fyrirliða sinn í bann fyrir lélegt viðhorf Klæðnaður Mo Salah á bekknum vakti athygli Þorlákur sagði upp störfum hjá ÍBV „Ég er mjög stoltur af mínum leikmönnum“ Wirtz fékk ekki markið skráð á sig og nýliðarnir fögnuðu á Anfield Chelsea fór stigalaust heim af Elland Road Aston Villa með endurkomu í miklum markaleik Merino og Arsenal-vörnin mikilvæg sem fyrr Benoný Breki opnaði markareikninginn sinn Mbappé-sýningin heldur áfram hjá Real Madrid Viktor Bjarki heldur áfram að slá í gegn Þrjár ungar KR-konur leggja skóna á hilluna Mikael og félögum kastað öfugum út úr bikarnum EM 2029 haldið í Þýskalandi Murielle elti Óskar í Garðabæinn Skotspónn eftir skelfilegt víti: „Verða að byggja stærri leikvang“ „Ég missti hárið“ Sjáðu mark Andra í leik sem gerði þjálfara hans æfan Öll hundrað mörk Haalands á hundrað sekúndum VARsjáin: Hlaupastíll Sigmundar og eina rifrildi Benna og Fannars Skoðar sín mál eftir að stuðningsmenn kveiktu í vellinum Nýja treyjan sem fylgja á Íslandi inn á næsta stórmót Sjáðu hjólhest Romero og níu mörk í sigri City Liverpool með léttasta jólamánuðinn í ensku deildinni „Ég er 43 ára og fyrsta manneskjan sem ég hringi í á morgnana er mamma“ Spiluðu fótbolta í háloftunum og settu nýtt heimsmet Sjá meira