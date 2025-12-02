Sögulegt kvöld hjá Haaland endaði næstum því með algjöru klúðri Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. desember 2025 21:27 Erling Haaland fagnar með Phil Foden í sigri Manchester City á Craven Cottage í kvöld. Getty/Shaun Brooks Erling Haaland setti nýtt met í ensku úrvalsdeildinni þegar hann skoraði sitt hundraðasta deildarmark í sigri Manchester City í níu marka leik á Craven Cottage í London í kvöld. Manchester City vann 5-4 sigur á heimamönnum í Fulham og minnkaði forskot Arsenal á toppnum í tvö stig. City komst í 5-1 í leiknum en fékk síðan á sig þrjú mörk í röð í seinni hálfleik þar sem Fulham var næstum því búið að vinna upp fjögurra marka forskot City-liðsins. Phil Foden skoraði tvö mörk fyrir City í kvöld og Haaland var með eitt mark og tvær stoðsendingar. Mark Haaland kom í leik númer 111 en hann bætti þar með met Alan Shearer sem skoraði fyrstu hundrað mörk sín í 124 leikjum. Haaland var búinn að vera fastur í 99 mörkum í nokkrum leikjum en nú kom það. Haaland klúðraði algjöru dauðafæri áður en hann kom City í 1-0 á 17. mínútu með þrumuskoti úr teignum eftir fyrirgjöf frá Jérémy Doku. Haaland lagði síðan upp annað markið fyrir Tijjani Reijnders tuttugu mínútum síðar. Reijnders slapp í gegn og lyfti boltanum yfir markvörðinn. Phil Foden skoraði þriðja markið á 44. mínútu með laglegu skoti fyrir utan teig og það stefndi í algjöra niðurlægingu. Emile Smith Rowe varaði í uppbótartíma fyrri hálfleiks þegar hann skallaði laglega inn fyrirgjöf frá Harry Wilson. Foden bætti við öðru marki sínu í upphafi seinni hálfleiks eftir stoðsendingu frá Haaland og eftir 55 mínútur var staðan orðin 5-1 eftir að Doku vann boltann við teiginn og skoraði. Það héldu því allir að öruggur sigur væri í höfn en heimamenn gáfust ekki upp. Alex Iwobi minnkaði muninn í 5-2 á 57. mínútu og varamaðurinn Samuel Chukwueze skoraði síðan tvö mörk á fimm mínútna kafla. Staðan orðin 5-4 og enn tólf mínútur eftir. Mögulega klúður ársins á leiðinni eða miklu frekar endurkoma ársins. City-menn héldu hins vegar út og tókst að landa sigri á móti baráttuglöðum Fulham-mönnum. Jack Grealish, sem er í láni frá City, var hetja Everton í 1-0 útisigri á Bournemouth. á sama tíma. Sigurmark hans kom á 78. mínútu leiksins og kom Everton upp í níunda sæti deildarinnar. Enski boltinn