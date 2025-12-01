Fótbolti

Baðst af­sökunar á hómófóbísku orða­vali á fyrsta fundi

Sindri Sverrisson skrifar
Abel Braga (t.v. á mynd) hafði verið í fríi frá þjálfun í þrjú ár þegar kallið kom frá hans gamla félagi Internacional. Getty/Alexandre Loureiro

Brasilíski fótboltaþjálfarinn Abel Braga ákvað að snúa aftur í þjálfun um helgina, í von um að bjarga sínu gamla liði Internacional frá falli úr efstu deild Brasilíu. Hann olli hins vegar óánægju með ósmekklegum ummælum um bleikar æfingatreyjur liðsins strax á fyrsta blaðamannafundi.

Þegar hinn 73 ára Braga var kynntur til leiks í gær, í borginni Porto Alegre, sagði hann frá samtali sínu við íþróttastjórann Andres D‘Alessandro. „Ég sagði: Ég vil ekki hafa það að liðið mitt æfi í bleikum treyjum, þeir líta út eins og lið af einhverjum föggum.“

Hann var svo spurður nánar út í þessi ummæli og sagðist aðeins hafa notað þau í léttum tóni til þess að gíra upp leikmannahópinn sinn. Dagurinn var hins vegar ekki liðinn þegar Braga hafði svo beðist afsökunar, á Instagram:

„Ég geri mér grein fyrir því að ég lét óviðeigandi ummæli falla varðandi bleika litinn á blaðamannafundinum mínum. Áður en þetta fer víðar þá biðst ég afsökunar. Litir skilgreina ekki kyn. Það sem skilgreinir þau er persónuleikinn,“ sagði Braga samkvæmt frétt Reuters.

Braga hefur á löngum þjálfaraferli oft stýrt Internacional og gerði liðið meðal annars að heimsmeistara félagsliða í fyrsta og eina skiptið, árið 2006, með sigri gegn Barcelona í úrslitaleik.

Hann hafði verið hættur í þjálfun í þrjú ár þegar Internacional fékk hann til að snúa aftur en liðið er í fallsæti þegar tvær umferðir eru eftir. Tvö lið eru þegar fallin og tvö þessara liða koma til með að falla einnig: Ceará (43 stig), Vitória (42), Santos 41), Internacional (41) og Fortaleza (40).

