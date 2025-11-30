Fótbolti

Paquetá kallar eftir stuðningi frá enska knatt­spyrnu­sam­bandinu

Siggeir Ævarsson skrifar
Lucas Paqueta er svekktur út í enska knattspyrnusambandið
Lucas Paquetá, leikmaður West Ham, rataði í fyrirsagnir dagsins þegar hann fékk tvö gul spjöld á 54 sekúndum en Paquetá var árið 2023 sakaður um veðmálasvindl af enska knattspyrnusambandinu þar sem hann var sakaður um að sækja sér gul spjöld viljandi.

Paquetá var að lokum hreinsaður af þessum ásökunum í sumar og sagðist sjálfur hafa verið bæði hissa og vonsvikinn að hafa legið undir grun um svindl. Það vakti því óneitanlega athygli í dag þegar Paquetá tuðaði í dómaranum eftir gult spjald án afláts og fékk annað gult spjald að launum.

Paquetá tjáði sig um atvikið á Twitter í dag eftir leikinn þar sem hann segir að það sé fáránlegt að þetta hafi legið yfir honum í tvö ár án þess að knattspyrnusambandið hafi veitt honum sálrænan stuðning í ferlinu. Þá baðst hann einnig afsökunar á því að vera ekki fullkominn.

Enski boltinn

