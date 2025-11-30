Paquetá kallar eftir stuðningi frá enska knattspyrnusambandinu Siggeir Ævarsson skrifar 30. nóvember 2025 22:47 Lucas Paqueta er svekktur út í enska knattspyrnusambandið Getty/Robbie Jay Barratt Lucas Paquetá, leikmaður West Ham, rataði í fyrirsagnir dagsins þegar hann fékk tvö gul spjöld á 54 sekúndum en Paquetá var árið 2023 sakaður um veðmálasvindl af enska knattspyrnusambandinu þar sem hann var sakaður um að sækja sér gul spjöld viljandi. Paquetá var að lokum hreinsaður af þessum ásökunum í sumar og sagðist sjálfur hafa verið bæði hissa og vonsvikinn að hafa legið undir grun um svindl. Það vakti því óneitanlega athygli í dag þegar Paquetá tuðaði í dómaranum eftir gult spjald án afláts og fékk annað gult spjald að launum. Paquetá tjáði sig um atvikið á Twitter í dag eftir leikinn þar sem hann segir að það sé fáránlegt að þetta hafi legið yfir honum í tvö ár án þess að knattspyrnusambandið hafi veitt honum sálrænan stuðning í ferlinu. Þá baðst hann einnig afsökunar á því að vera ekki fullkominn. It's ridiculous to have your life and career affected for two years without any psychological support from the federation. Perhaps this ridiculous behavior is just a reflection of everything I've had to endure and, it seems, have to continue enduring! I'm sorry if I'm not perfect https://t.co/0CdUYNkoSU— Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) November 30, 2025 Enski boltinn Mest lesið Kolbeinn enn ósigraður eftir að hafa rotað Martinez Sport Uppgjörið: Ísland - Bretland 84-90 | Þungt tap í Höllinni Körfubolti Uppgjörið: Ísland - Úrúgvæ 33-19 | Stórsigur og Íslendingar í milliriðil Handbolti Ráðgátan með dularfulla peningaseðilinn í leik Íslands leyst Handbolti Ferrari bílarnir í henglum og verða bara verri Formúla 1 Fyrsta deildarmark Isaks kom í langþráðum sigri Enski boltinn Endurkomusigur United á Selhurst Park Enski boltinn Þurfti að ýta þjálfaranum af sér þegar hún kom í mark Sport Sanngjarnt jafntefli niðurstaðan Enski boltinn Sjáðu fíflaganginn hjá Paquetá: Fékk tvö gul með 54 sekúndna millibili Enski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu allar bestu vörslur umferðarinnar Paquetá kallar eftir stuðningi frá enska knattspyrnusambandinu Leik Ajax og Groningen aflýst vegna óhóflegrar flugeldanotkunar Ágúst Eðvald heim í Þór Viking norskur meistari í fyrsta sinn síðan 1991 Sjáðu fíflaganginn hjá Paquetá: Fékk tvö gul með 54 sekúndna millibili Enn einn sigur Villa og Mávarnir á flugi Sanngjarnt jafntefli niðurstaðan Fyrsta deildarmark Isaks kom í langþráðum sigri „Mikilvægi Zirkzee fólst ekki bara í markinu“ Endurkomusigur United á Selhurst Park Sjáðu skallamark Andra Lucasar gegn Wrexham Segir að Dorgu sé að farast úr stressi í hvert sinn sem hann fær boltann Messi og félagar í úrslit MLS í fyrsta sinn Sjáðu endurkomusigur Sunderland og öll mörk gærdagsins Everton engin fyrirstaða fyrir Newcastle Sanngjarn sigur gestanna frá Fulham Andri Lucas á skotskónum í svekkjandi jafntefli Fjórir sigrar í röð hjá Börsungum Atli Sigurjónsson heim í Þór Ótrúleg endurkoma Sunderland og Igor Thiago hetja Brentford Mikael Egill lagði upp sigurmark Genoa Framlengir við Breiðablik og nálgast fimm hundruð leikina Foden kom City á beinu brautina á ný Palmer klár eftir að hafa tábrotnað heima hjá sér Baðst afsökunar á að hafa gert grín að nefi mótherja Sigursæl knattspyrnukona í herferð fyrir einstæðar mæður Starfsmaður Chelsea stal 34 milljónum af félaginu Dómari gaf sautján rauð spjöld í sama leik Man United vill að nýr Old Trafford verði klár fyrir HM kvenna Sjá meira