Breiðablik náði 2-2 jafntefli á móti toppliði Sambandsdeildarinnar á Laugardalsvellinum í kvöld.
Samsunspor hafði unnið þrjá fyrstu leiki sína í aðalkeppninni án þess að fá á sig mark en Blikar voru fyrstir til að skora hjá þeim og fyrstir til að taka af þeim stig.
Davíð Ingvarsson kom Breiðabliki í 1-0 strax á sjöttu mínútu en mörk frá Marius Mouandilmadji hvort í sínum hálfleiknum komu Tyrkjunum yfir.
Það var síðan Kristófer Kristinsson sem tryggði Blikum 2-2 jafntefli aðeins tveimur mínútum eftir að hann kom inn á sem varamaður.
Breiðablik er með tvö stig af tólf mögulegum þegar tveir leikir eru eftir. Fyrsti sigurinn lætur enn bíða eftir sér en þetta voru mjög góð úrslit.
Frekari umfjöllun kemur inn á Vísi seinna í kvöld.