Blikar fyrstir til að ná stigi á móti Loga og fé­lögum

Arnar Skúli Atlason skrifar
Davíð Ingvarsson kom Blikum yfir í kvöld.
Breiðablik náði 2-2 jafntefli á móti toppliði Sambandsdeildarinnar á Laugardalsvellinum í kvöld.

Samsunspor hafði unnið þrjá fyrstu leiki sína í aðalkeppninni án þess að fá á sig mark en Blikar voru fyrstir til að skora hjá þeim og fyrstir til að taka af þeim stig.

Davíð Ingvarsson kom Breiðabliki í 1-0 strax á sjöttu mínútu en mörk frá Marius Mouandilmadji hvort í sínum hálfleiknum komu Tyrkjunum yfir.

Það var síðan Kristófer Kristinsson sem tryggði Blikum 2-2 jafntefli aðeins tveimur mínútum eftir að hann kom inn á sem varamaður.

Breiðablik er með tvö stig af tólf mögulegum þegar tveir leikir eru eftir. Fyrsti sigurinn lætur enn bíða eftir sér en þetta voru mjög góð úrslit.

