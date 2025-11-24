Enski boltinn

Rooney hvetur Slot til að henda Salah á bekkinn

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Mohamed Salah og Liverpool hafa átt erfitt uppdráttar að undanförnu.
Wayne Rooney, fyrrverandi fyrirliði enska landsliðsins og Manchester United, segir að Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, þurfi að taka stórar ákvarðanir, eins og að setja Mohamed Salah á varamannabekkinn.

Eftir frábært tímabil í fyrra hefur Salah ekki náð sömu hæðum í vetur.

„Ef ég væri Slot myndi ég taka stóra ákvörðun sem hefur áhrif á allt liðið,“ sagði Rooney í hlaðvarpi sínu á BBC.

„Salah hjálpar Liverpool ekki í vörninni. Ef þú ert einn af leikmönnunum sem félagið hefur keypt og þú ert á bekknum og sérð hann ekki hlaupa - hann er goðsögn hjá félaginu og allt sem hann hefur gert fyrir það - hvaða skilaboð sendir það?“

Salah, sem var marka- og stoðsendingakóngur ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili, hafði hægt um sig þegar Liverpool laut í lægra haldi fyrir Nottingham Forest á laugardaginn, 0-3. Egyptinn er kominn með fjögur mörk í ensku úrvalsdeildinni í vetur.

Liverpool hefur aðeins fengið þrjú stig í síðustu sjö leikjum og er í 11. sæti ensku úrvalsdeildarinnar.

Næsti leikur Liverpool er gegn PSV Eindhoven í Meistaradeild Evrópu á miðvikudaginn. Næsti deildarleikur liðsins er á móti West Ham United á sunnudaginn kemur.

