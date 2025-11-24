Rooney hvetur Slot til að henda Salah á bekkinn

Wayne Rooney, fyrrverandi fyrirliði enska landsliðsins og Manchester United, segir að Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, þurfi að taka stórar ákvarðanir, eins og að setja Mohamed Salah á varamannabekkinn.
Eftir frábært tímabil í fyrra hefur Salah ekki náð sömu hæðum í vetur.
„Ef ég væri Slot myndi ég taka stóra ákvörðun sem hefur áhrif á allt liðið,“ sagði Rooney í hlaðvarpi sínu á BBC.
„Salah hjálpar Liverpool ekki í vörninni. Ef þú ert einn af leikmönnunum sem félagið hefur keypt og þú ert á bekknum og sérð hann ekki hlaupa - hann er goðsögn hjá félaginu og allt sem hann hefur gert fyrir það - hvaða skilaboð sendir það?“
Salah, sem var marka- og stoðsendingakóngur ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili, hafði hægt um sig þegar Liverpool laut í lægra haldi fyrir Nottingham Forest á laugardaginn, 0-3. Egyptinn er kominn með fjögur mörk í ensku úrvalsdeildinni í vetur.
Liverpool hefur aðeins fengið þrjú stig í síðustu sjö leikjum og er í 11. sæti ensku úrvalsdeildarinnar.
Næsti leikur Liverpool er gegn PSV Eindhoven í Meistaradeild Evrópu á miðvikudaginn. Næsti deildarleikur liðsins er á móti West Ham United á sunnudaginn kemur.
Þeir Aron Jóhannsson og Ólafur Kristjánsson fengu það verkefni að gefa sumarkaupum Liverpool einkunn í Sunnudagsmessunni í gær.
Það er enginn vafi í huga helsta knattspyrnusérfræðings breska ríkisútvarpsins. Það er sannkallað krísuástand á Anfield eftir hryllinginn í gær.
Hver er besti táningurinn í sögu heimsfótboltans? Einn af þeim sem sló í gegn sem táningur hefur sagt sína skoðun á því.
Arne Slot knattspyrnustjóri Liverpool ákvað að byrja með Alexander Isak, dýrasta leikmann í sögu félagsins, í leiknum á móti Nottingham Forest á Anfield í gær en það er óhætt að segja að það hafi sprungið í andlitið á honum. Þessi tilraun átti að blása lífi í liðið hans Slot sem hefur átt í erfiðleikum með að koma ferli framherjans á Anfield loksins af stað.
Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, hefur horft upp á sína menn í Liverpool tapa sex af síðustu sjö leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni og eftir 3-0 skell á heimavelli á móti Nottingham Forest í dag er liðið dottið niður í neðri hluta töflunnar.
Nottingham Forest niðurlægði Liverpool á þeirra eigin heimavelli í ensku úrvalsdeildinni í dag og fyrirliði liðsins var líka kátur með sigurinn í leikslok.
Liverpool var niðurlægt á heimavelli sínum í ensku úrvalsdeildinni í dag og eftir leikinn fór fyrirliðinn Virgil van Dijk í viðtal og vonbrigðin leyndu sér ekki.
Landsleikjaglugginn breytti litlu fyrir Englandsmeistara Liverpool sem töpuðu í dag stórt á heimavelli á móti Nottingham Forest.