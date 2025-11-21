Erlent

Hóta að skera á flæði vopna og upp­lýsinga skrifi Selenskí ekki fljótt undir

Samúel Karl Ólason skrifar
Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, á símafundi með leiðtogum Bretlands, Frakklands og Þýskalands í dag.
Bandaríkjamenn eru sagðir hafa hafa hótað því að skera á flæði upplýsinga og vopna til Úkraínumanna. Það verði gert skrifi Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, ekki fljótt undir friðaráætlun sem Úkraínumenn komu ekkert að því að semja og þykir halla verulega á þá.

Áætlunin er í 28 liðum og þó nokkrir þeirra snúa að kröfum Rússa sem Úkraínumenn hafa áður hafnað og segjast aldrei ætla að samþykkja. Þar á meðal eru liðir um að viðurkenna landvinninga Rússa í Úkraínu, gefa eftir land sem Rússum hefur ekki tekist að hernema og takmarka stærð herafla landsins í framtíðinni.

Síðan hann tók aftur við embætti forseta Bandaríkjanna hefur Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, dregið verulega úr stuðningi við Úkraínumenn. Hann hefur hætt fjárhags- og hernaðaraðstoð til Úkraínumanna en hefur selt bakjörlum Úkraínu í Evrópu vopn.

Bandaríkjamenn veita Úkraínumönnum þó enn aðstoð hvað varðar upplýsingar og njósnir og þykir sú aðstoð gífurlega mikilvæg.

Sagðir vilja undirskrift fyrir þakkargjörðarhátíð í næstu viku

Í frétt Washington Post er haft eftir bandarískum embættismönnum að skilaboðum hafi verið komið áleiðis til Kænugarðs að samþykki Selenskí og ríkisstjórn hans ekki áætlunina geti flæði upplýsinga og vopna til Úkraínu verið stöðvað.

Reuters hefur það sama eftir sínum heimildarmönnum í Bandaríkjunum. Einn þeirra segir að Bandaríkjamenn vilji að Seleneskí skrifi undir friðaráætlunina, sem lýst hefur verið sem „óskalista“ Pútíns, fyrir næsta fimmtudag en þá er þakkargjörðarhátíðin í Bandaríkjunum.

Á fundi með Dan Drescoll, ráðherra bandaríska hersins, í gær, fór Selenskí fram á að breytingar yrðu gerðar á áætluninni. Samkvæmt WP sagði Drescoll að það væri hægt en óljóst er hvaða breytingar Úkraínumenn vilja.

Selenskí hefur verið deginum í dag í að ræða við helstu bakhjarla Úkraínu í Evrópu. Hann er sagður hafa byrjað á að tala við Emmanuel Macron, forseta Frakklands, Friedrich Merz, kanslara Þýskalands, og Keir Stamer, forsætisráðherra Bretlands.

Samkvæmt fréttum fjölmiðla ytra ræddu þeir friðaráætlunina og hvaða breytingar hægt væri að gera á henni.

Leiðtogarnir þrír ítrekuðu við Selenskí að þeir standi enn á bakvið Úkraínumenn og styðji viðleitni við að koma á sanngjörnum og varanlegum friði, samkvæmt yfirlýsingu sem AP fréttaveitan vitnar í.

Allir sögðust þeir vilja tryggja hagsmuni Evrópu og Úkraínu til langs tíma. Það væri ekki hluti af þeim hagsmunum að Úkraínumenn hörfuðu frá yfirráðasvæði þeirra í Dónetskhéraði í austurhluta Úkraínu.

Fréttaveitan hefur eftir embættismönnum í Evrópu að friðaráætlunin hafi komið þeim í opna skjöldu. Margir liðir hennar valdi áhyggjum og að áætlunin sjálf yrði slæm fyrir öryggi bæði Úkraínu og Evrópu í framtíðinni.

Góð áætlun fyrir Rússa

Einn heimildarmaður Washington Post, sem sagður er þekkja til ferlisins, sagði að líklega væri eingöngu um upphaf friðarferlis að ræða, ekki endalok. Það myndi taka marga mánuði að ljúka viðræðum og samkomulagi um frið, ef það væri yfir höfuð hægt.

Þá sagði hann að Selenskí myndi aldrei skrifa undir friðaráætlunina eins og hún er nú. Honum sé það alfarið ómögulegt og klárt væri að áætlunin væri hliðholl Rússum.

Bandarískir embættismenn hafa sagt við fjölmiðla að Rustem Umerov, sem stýrir þjóðaröryggisráði Úkraínu, hafi komið að því að semja áætlunina og samþykkt stóran hluta hennar. Hann þvertók samt fyrir það í morgun og sagðist ekki hafa komið með nokkrum hætti að þessari áætlun.

Hún var víst alfarið gerð af Bandaríkjamönnum og rússneskum auðjöfri, sem hefur áður komið að viðræðum tengdum Úkraínustríðinu.

