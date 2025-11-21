Hægribakvarðarkrísa hjá Liverpool

Arne Slot knattspyrnustjóri Liverpool þarf enn á ný að hugsa út fyrir kassann til að leysa hægri bakvarðarstöðuna hjá liðinu.
Slot sagði frá því á blaðamannafundi í dag að bæði Norður-Írinn Conor Bradley og Þjóðverjinn Florian Wirtz hafi orðið fyrir vöðvameiðslum með landsliðum sínum á síðustu dögum og missa þeir því af leik helgarinnar
Meiðsli Bradley eru verri en meiðsli Wirtz og Slot býst við að vera án Jeremie Frimpong og Bradley næstu sjö leiki eða fram yfir áramót.
🚨❌ Arne Slot: “Florian Wirtz suffered a muscle injury and won’t be available this weekend. Conor Bradley also suffered a muscle injury”.“I expect Bradley to be out for the next three weeks; for Florian, should be shorter”. pic.twitter.com/Dl0aZcGr6o— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2025
Frimpong er líka hægri bakvörður eins og Bradley en hann hefur verið lengi frá vegna meiðsla aftan í læri.
Þetta þýðir að Liverpool hefur aðeins Joe Gomez eftir heilan til að spila hægri bakvörðinn en Gomez er samt að upplagi miðvörður sem hefur þó leyst hægribakvarðastöðuna margoft.
Gomez er því einnig notaður til að leysa menn af í miðvarðarstöðunni. Ungverjinn Dominik Szoboszlai hefur einnig leyst af í hægri bakverðinum á þessu tímabili en er líka mikilvægur inni á miðjunni ekki síst þegar Wirtz er frá.
Gleðifréttirnar fyrir stuðningsmenn Liverpool eru að brasilíski markvörðurinn Alisson Becker er byrjaður að æfa aftur og mun byrja leikinn ef hann er klár.
Liverpool mætir Nottingham Forest í ensku úrvalsdeildinni á morgun í fyrsta leik liðanna eftir landsleikjahlé.
Arne Slot confirms Alisson is ready to return from injury against Nottingham Forest 🔴Florian Wirtz and Conor Bradley are out with muscle injuries with the right-back expected to miss three weeks of action. pic.twitter.com/OHkdfn0yaY— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 21, 2025
