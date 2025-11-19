Myndarlegur skýjabakki hefur í nótt færst yfir úr vestri og má búast við úrkomu á köflum úr þessum skýjabakka á vesturhelmingi landsins, yfirleitt snjókoma með frosti. Íbúar á höfuðborgarsvæðinu vöknuðu þannig við hvíta jörð í morgun og má reikna með hálku eða hálkublettum á flestum leiðum.
Við vesturströndina mun hlýna upp fyrir frostmark og verður því rigning eða slydda um tíma þar.
Á vef Veðurstofunnar segir að austantil á landinu verði þurrt veður og þokkalega bjart, en kuldinn muni bíta í kinnar, tveggja stafa frosttölur viðloðandi inn til landsins. Þannig er gert ráð fyrir þriggja til tólf stiga frosti á landinu í dag.„Á morgun skiptir veðrið um gír ef svo má segja og við fáum eina dæmigerða og síðbúna haustrigningu. Þá gengur í suðaustan strekking eða allhvassan vind með rigningu og súld og hlýnar í veðri, hiti á bilinu 5 til 9 stig þegar kemur fram á daginn. Á Norðaustur- og Austurlandi verður hægari vindur og þurrt.Veðrið virðist síðan ætla að róast fljótt aftur. Á föstudaginn og um helgina er útlit fyrir fremur hæga breytilega átt. Væntanlega verður vart við smávegis úrkomu í flestum landshlutum og það kólnar smám saman,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á fimmtudag: Gengur í suðaustan 10-18 m/s með rigningu eða slyddu, en hægari og þurrt á Norðaustur- og Austurlandi. Hlýnandi, hiti 3 til 9 stig seinnipartinn.
Á föstudag: Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 og skúrir eða slydduél. Rigning eða slydda á norðaustanverðu landinu fram á síðdegið. Hiti 0 til 5 stig.
Á laugardag og sunnudag: Norðlæg átt og dálítil él, en yfirleitt þurrt sunnan heiða. Frost 0 til 5 stig.
Á mánudag: Hæg breytileg átt og víða þurrt og bjart veður, en stöku él við norðurströndina. Frost 1 til 10 stig, kaldast inn til landsins.
Á þriðjudag: Suðlæg átt og líkur á éljum, en bjartviðri norðaustan- og austanlands.