Hæg norðlæg eða breytileg átt er nú í vændum og mun blása aðeins austast á landinu þar sem má gera ráð fyrir átta til þrettán metrum á sekúndu.
Á vef Veðurstofunnar kemur fram að það verði víða léttskýjað og fallegt vetrarveður.
Búast má við éljum í norðausturfjórðungi landsins. Frost um allt land, sem gæti náð tveggja stafa tölu inn til landsins í kvöld og nótt.
„Á morgun er vestlæg eða breytileg átt 3-8 m/s í kortunum. Þokkalega myndarlegur skýjabakki hylur væntanlega vesturhelming landsins að mestu og sums staðar dálítil snjókoma eða slydda úr bakkanum. Austantil á landinu bjart veður að mestu. Það hlýnar rétt uppfyrir frostmark við vesturströndina, en í innsveitum norðaustanlands verður væntanlega um 10 stiga frost.
Á fimmtudag á síðan að ganga í suðaustan strekking með rigningu og hlýnar í veðri. Hægari vindur og þurrt um landið norðaustanvert,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á miðvikudag: Vestlæg eða breytileg átt 3-8 m/s. Skýjað að mestu á vesturhelmingi landsins og sums staðar dálítil snjókoma, en víða bjart austantil. Hiti frá því að vera kringum frostmark við vesturströndina, niður í 10 stiga frost í innsveitum norðaustanlands.
Á fimmtudag: Suðaustan 10-18 með rigningu eða slyddu, en þurrt norðaustantil á landinu. Hiti 2 til 8 stig. Hægari suðvestanátt og skúrir suðvestanlands um kvödið.
Á föstudag: Suðvestan 3-10 og skúrir eða slydduél sunnan- og vestanlands. Norðlægari og rigning eða slydda á Austurlandi fram eftir degi. Hiti 1 til 5 stig.
Á laugardag: Fremur hæg breytileg átt. Líkur á dálitlum éljum í flestum landshlutum, einkum við sjóinn. Frost 0 til 5 stig.
Á sunnudag: Norðanátt með snjókomu eða éljum, en yfirleitt þurrt sunnantil á landinu. Hiti breytist lítið.
Á mánudag: Hæg breytileg átt. Skýjað með köflum og él á stöku stað. Kalt í veðri.