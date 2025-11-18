Veður

Frost og víða fal­legt vetrar­veður

Atli Ísleifsson skrifar
Frost verður núll til átta stig, kaldast inn til landsins.
Frost verður núll til átta stig, kaldast inn til landsins. Vísir/Vilhelm

Hæg norðlæg eða breytileg átt er nú í vændum og mun blása aðeins austast á landinu þar sem má gera ráð fyrir átta til þrettán metrum á sekúndu.

Á vef Veðurstofunnar kemur fram að það verði víða léttskýjað og fallegt vetrarveður.

Búast má við éljum í norðausturfjórðungi landsins. Frost um allt land, sem gæti náð tveggja stafa tölu inn til landsins í kvöld og nótt.

„Á morgun er vestlæg eða breytileg átt 3-8 m/s í kortunum. Þokkalega myndarlegur skýjabakki hylur væntanlega vesturhelming landsins að mestu og sums staðar dálítil snjókoma eða slydda úr bakkanum. Austantil á landinu bjart veður að mestu. Það hlýnar rétt uppfyrir frostmark við vesturströndina, en í innsveitum norðaustanlands verður væntanlega um 10 stiga frost.

Á fimmtudag á síðan að ganga í suðaustan strekking með rigningu og hlýnar í veðri. Hægari vindur og þurrt um landið norðaustanvert,“ segir á vef Veðurstofunnar.

Spákort fyrir klukkan 14.Veðurstofan

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á miðvikudag: Vestlæg eða breytileg átt 3-8 m/s. Skýjað að mestu á vesturhelmingi landsins og sums staðar dálítil snjókoma, en víða bjart austantil. Hiti frá því að vera kringum frostmark við vesturströndina, niður í 10 stiga frost í innsveitum norðaustanlands.

Á fimmtudag: Suðaustan 10-18 með rigningu eða slyddu, en þurrt norðaustantil á landinu. Hiti 2 til 8 stig. Hægari suðvestanátt og skúrir suðvestanlands um kvödið.

Á föstudag: Suðvestan 3-10 og skúrir eða slydduél sunnan- og vestanlands. Norðlægari og rigning eða slydda á Austurlandi fram eftir degi. Hiti 1 til 5 stig.

Á laugardag: Fremur hæg breytileg átt. Líkur á dálitlum éljum í flestum landshlutum, einkum við sjóinn. Frost 0 til 5 stig.

Á sunnudag: Norðanátt með snjókomu eða éljum, en yfirleitt þurrt sunnantil á landinu. Hiti breytist lítið.

Á mánudag: Hæg breytileg átt. Skýjað með köflum og él á stöku stað. Kalt í veðri.

Veður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið