Oleksii Kuleba, aðstoðarforsætisráðherra Úkraínu með ábyrgð á innviðum, segir að yfir 800 árásir hafi verið skráðar frá áramótum á lestarkerfi landsins. Það sé tilraun Rússa til að eyðileggja eða takmarka flutningsgetu. Hann segir árásir á innviði, frá upphafi árs, hafa valdið tjóni sem nemur einum milljarði dollara.
„Ef þú berð saman síðustu þrjá mánuði hafa árásir þrefaldast,“ er haft eftir Kuleba í frétt Guardian um málið.
„Frá áramótum hafa verið gerðar 800 árásir á járnbrautarinnviði og yfir 3.000 járnbrautarhlutir hafa skemmst. Það sem við höfum séð í þessum stigvaxandi árásum er að þeir fara eftir lestunum og sérstaklega í þeim tilgangi að drepa lestarstjórana.“
Í umfjöllun Guardian um árásirnar kemur fram að járnbrautarkerfið sé afar mikilvægt í Úkraínu og að til dæmis fari um 63 prósent allra vöruflutninga fram í gegnum kerfið og 37 prósent af ferðaumferð.
Engir almennir flugvellir hafa verið starfræktir frá því að Rússar gerðu allsherjarinnrás sína, þannig að flestir ferðast til og frá landinu með lest.
„Þetta snýst ekki bara um fjölda [árása], heldur einnig um nálgun óvinahersins,“ segir Oleksandr Pertsovskyi, yfirmaður úkraínsku ríkisjárnbrautanna, Ukrzaliznytsia. Hann segir Rússa hafa mjög nákvæma Shahed-dróna sem þeir noti til að miða á einstakar eimreiðar.
Ýmislegt hefur þó verið gert í Úkraínu samkvæmt umfjölluninni til að vernda járnbrautarkerfið eins og að setja upp sérstakt kerfi til að verjast drónaárásum auk þess að þjálfa starfsmenn lestanna.
Kuleba segir Rússa hafa þrjú markmið: að eyðileggja flutningakerfi Úkraínu í suðri til að koma í veg fyrir vöruflutninga til hafnarborga; að trufla lestarumferð nálægt víglínunum á svæðum eins og Chernihiv og Sumy; og „að eyðileggja allt“ í Donbas, iðnaðarhjarta Úkraínu í austri sem samanstendur af Donetsk- og Luhansk-héruðum.
Í nýlegu viðtali við Associated Press sagði Serhii Beskrestnov, úkraínskur hernaðar- og drónasérfræðingur, að lestir væru sérstaklega viðkvæmar fyrir drónum vegna þess að þær væru tiltölulega hægfara og fylgdu fyrirsjáanlegum leiðum.
Hann sagði enn fremur að eftir því sem drægni rússneskra dróna eykst og tæknin verður sífellt flóknari verði stærri hluti járnbrautanna innan seilingar.
„Ef Rússar halda áfram að ráðast á dísil- og rafmagnseimreiðar mun sá tími koma mjög fljótlega að teinarnir verða enn heilir en við munum ekki hafa neitt eftir til að keyra á þeim,“ sagði Beskrestnov.