Karlmaður sem segist hafa orðið fyrir „kynferðislegu og líkamlegu ofbeldi“ hjá Manchester United sem barn hefur nú stefnt félaginu.
Telegraph hefur verið tjáð að ásakanirnar nái aftur til níunda áratugarins. Í síðustu viku var lögð fram skaðabótakrafa fyrir Hæstarétti vegna ásakana á hendur Billy Watts, fyrrverandi umsjónarmanni United.
Á miðvikudag sökuðu lögmenn stefnanda félagið um að hafa ekki verndað skjólstæðing sinn fyrir ofbeldi á meðan hann var í umsjá og undir eftirliti þess.
Lögmannsstofan Simpson Millar LLP hélt því einnig fram að United hefði ekki „sýnt fullan samstarfsvilja“ við tilraunir til að leysa málið utan dómstóla, sem skildi meint fórnarlamb eftir með „engan annan kost“ en að höfða formlegt mál.
Watts, sem var einnig búningastjóri og vallarstjóri á æfingasvæði United, The Cliff, lést árið 2009.
Simpson Millar neitaði að tjá sig um hvort stefnandi – sem ekki er hægt að nafngreina af lagalegum ástæðum – hefði verið unglingaleikmaður hjá United. Blaðamaður Telegraph hefur ekki fundið neinar heimildir sem benda til þess, sem gefur í skyn að hann hafi verið á svæðinu í kringum félagið í einhverjum öðrum tilgangi sem unglingur.
Málsóknin er sú fyrsta sem vitað er um að hafi verið höfðuð gegn United vegna ásakana sem tengjast upplýsingum sem félagið veitti í óháðri rannsókn á kynferðisofbeldi gegn börnum í fótbolta. Í skýrslu Clive Sheldon KC frá 2021, sem unnin var í umboði enska knattspyrnusambandsins, var vísað til ásakana sem „vörðuðu umsjónarmann hjá félaginu, sem nú er látinn“ – sem vitað er að var Watts.
Í skýrslunni bættist við: „Félagið varð vart við ásakanir árið 2016 um að á níunda áratugnum hefði umsjónarmaðurinn látið falla óviðeigandi ummæli af kynferðislegum toga, dregið einstakling líkamlega inn á skrifstofu gegn vilja hans, fylgt einstaklingi inn í gufubað á æfingasvæðinu og glímt við hann. Einnig var ásökun um að umsjónarmaðurinn hefði reynt að snerta annan einstakling á óviðeigandi hátt í sturtunum; að unglingaliðsmenn hafi kallað umsjónarmanninn „perverta“. Þá var önnur ásökun um að umsjónarmaðurinn hefði reynt að snerta annan dreng og þegar hann var spurður út í það hefði hann sagt: „Ég er bara að grínast, þegiðu.““
United gaf út yfirlýsingu á þeim tíma sem ásakanir á hendur Watts komu opinberlega fram: „Við höfum sýnt fullan samstarfsvilja við Sheldon-rannsóknina í viðleitni til að tryggja að við værum eins ítarleg í þessu mikilvæga máli og við gátum.“
Kate Hall, sérfræðingur í misnotkunarmálum hjá Simpson Millar, staðfesti að mál hefði verið höfðað gegn United og sagði: „Skjólstæðingur okkar hefur sýnt gríðarlegt hugrekki með því að stíga fram eftir svo mörg ár. Hann, eins og margir þolendur, hefur þurft að endurupplifa ótrúlega sársaukafullar minningar til að leita réttlætis.“
United neitaði að tjá sig.
