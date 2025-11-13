Ole Gunnar Solskjær er líklegur til að setjast í þjálfarastólinn hjá norska landsliðinu í næstu framtíð enda segist hann vera opinn fyrir því sjálfur.
Solskjær ræddi um landsliðsþjálfarastarfið í hlaðvarpinu „Stick to football“ á dögunum.
Solskjær er enn atvinnulaus eftir að hann var rekinn frá tyrkenska félaginu Besiktas í ágúst síðastliðnum en þekktastur er hann fyrir að vera bæði leikmaður og knattspyrnustjóri Manchester United. Solskjær var knattspyrnustjórinn á Old Trafford frá 2018 til 2021.
Aðspurður um það hvort hann vilji snúa aftur sem knattspyrnustjóri og taka við norska landsliðinu svaraði Solskjær:
„Að sjálfsögðu. Við erum með góðan þjálfara í Ståle. Við erum á leiðinni á HM. En ef hann skrifar ekki undir nýjan samning einn daginn, þá að sjálfsögðu. Hver myndi ekki vilja vinna aftur með Erling Haaland?,“ sagði Solskjær.
Solskjær þjálfaði einmitt Haaland þegar hann var þjálfari Molde árin 2017 og 2018. Hann hefur talað um það þegar hann reyndi að fá Manchester United til að semja við Haaland á þessum tíma. Forráðamenn United hlustuðu ekki á hann og nú raðar Haaland inn mörkum fyrir nágrannana í Manchester City.
Solskjær segir þó að hann sé ekki örvæntingarfullur að setjast aftur í knattspyrnustjórastólinn og að tilboðið þurfi að vera rétt.
„Ég er fótboltamaður, hvort sem það er í Noregi, Svíþjóð eða hvar sem er. Þetta snýst um að vinna með fólki og ég reyni að fá það til að verða besta útgáfan af sjálfu mér,“ sagði Solskjær.
Ståle Solbakken hefur sagt að hugsanleg úrslitakeppni HM 2026 verði það síðasta sem hann gerir sem landsliðsþjálfari. Landsliðsþjálfarastarfið gæti því verið í boði á næsta ári.