Fyrrum United-maður sakaður um að hrækja á stuðningsmenn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 12. nóvember 2025 15:02 Hannibal Mejbri í leiknum umrædda með Burnley á móti Leeds. Getty/Alex Livesey/ Hannibal Mejbri, leikmaður enska úrvalsdeildarliðsins Burnley, er til rannsóknar fyrir óíþróttamannslega framkomu eftir ásakanir um að hann hafi hrækt í átt að stuðningsmönnum Leeds í leik liðanna í október síðastliðnum. Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá enska knattspyrnusambandinu sem breska ríkisútvarpið segir frá. Atvikið á að hafa átt sér stað í kringum 67. mínútu þegar Mejbri var að hita upp meðfram hliðarlínunni í leik Burnley og Leeds í ensku úrvalsdeildinni. Burnley midfielder Hannibal Mejbri has been charged with misconduct by the FA.The charge relates to the fixture against Leeds on Saturday 18 October.It's alleged that the player acted in breach of the laws of the game by spitting at or in the direction of Leeds fans.… pic.twitter.com/GgOLagjnkY— BBC Sport Lancashire (@BBCLancsSport) November 11, 2025 Mejbri var skipt inn á í leikinn sextán mínútum síðar. „Því er haldið fram að leikmaðurinn hafi hagað sér í andstöðu við reglur leiksins og/eða á óviðeigandi hátt og/eða sýnt af sér móðgandi og/eða ósiðlega hegðun með því að hrækja á eða í átt að stuðningsmönnum Leeds," segir í yfirlýsingunni. Mejbri hefur ekki tjáð sig um ásakanirnar. Hinn 22 ára gamli leikmaður hefur frest til föstudagsins 28. nóvember til að svara knattspyrnusambandinu. Burnley vann umræddan leik 2-0. Mejbri gekk til liðs við Burnley frá Manchester United árið 2024. Enski boltinn