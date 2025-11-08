Amorim fannst vanta hugrekki til að klára leikinn Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 8. nóvember 2025 15:38 Strákarnir hans Rubens Amorim eru ósigraðir í fimm deildarleikjum í röð. getty/Ash Donelon Ruben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, hefði viljað sjá sína menn sýna meira hugrekki til að sigra Tottenham í leik liðanna í ensku úrvalsdeildinni í dag. Eftir dramatískar lokamínútur skildu Spurs og United jöfn, 2-2. Richarlison kom Tottenham yfir á fyrstu mínútu í uppbótartíma en Matthjis de Ligt jafnaði fyrir United þegar sex mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma. „Á meðan leiknum stóð fannst okkur stigin þrjú vera í boði fyrir okkur til að taka með heim. En síðan gerðist ýmislegt. Harry Maguire og Casemiro fóru af velli og við fengum á okkur tvö mörk. En við skoruðum aftur og þetta er stig,“ sagði Amorim í leikslok. „Þegar þú getur ekki unnið, ekki tapa og okkur tókst það aftur. Við getum vaxið svo mikið sem lið því þetta var okkar dagur til að vinna leikinn.“ Amorim hefði viljað að United hefði gert meira til að vinna leikinn í stöðunni 0-1. „Við þurfum að líta í eigin barm. Við pressuðum ekki af sömu ákefð. Okkur leið vel en við verðum að skilja að ef við hefðum sýnt meira hugrekki hefðum við gengið frá leiknum. En stundum gerist þetta, að fyrri hálfleikurinn er betri en sá seinni,“ sagði Amorim sem var þó ánægður að sínir menn gáfust ekki upp og jöfnuðu á elleftu stundu. „Við trúum á getu okkar til að skora mörk á lokamínútunum.“ United er í 7. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með átján stig. Liðið hefur fengið ellefu stig í síðustu fimm leikjum. Enski boltinn Mest lesið „Fæ meira borgað fyrir fyrsta bardagann en flestir fá yfir allan ferilinn“ Sport Óli Jó um lágpunkt ferilsins: „Fannst þeir koma illa fram við mig“ Íslenski boltinn Tvö mörk í uppbótartíma í ótrúlegum leik Enski boltinn Leikmaður ÍA búinn á því í upphitun Körfubolti Dæmdur sekur vegna sex viðbjóðslegra færslna Enski boltinn Ósammála Wenger að Wirtz hafi skemmt miðju Liverpool Enski boltinn „Orðfærið og dónaskapurinn með ólíkindum“ Handbolti „Allt sem er satt í dag gæti verið lygi eftir þrjár vikur“ Enski boltinn Bikarmeistararnir komnir með nýjan þjálfara Íslenski boltinn Fjölmargir borguðu sig inn á langþráða æfingu Fótbolti Fleiri fréttir Í beinni: Sunderland - Arsenal | Gerir Xhaka gamla liði sínu skráveifu? Amorim fannst vanta hugrekki til að klára leikinn Stefán Teitur og félagar upp í þriðja sætið Tvö mörk í uppbótartíma í ótrúlegum leik Boro bannar Edwards að stýra liðinu í dag Ósammála Wenger að Wirtz hafi skemmt miðju Liverpool „Allt sem er satt í dag gæti verið lygi eftir þrjár vikur“ Þakklátur Klopp fyrir ríginn: „Ég sakna hans“ Dæmdur sekur vegna sex viðbjóðslegra færslna Fantasýn: Er að hugsa um að taka fyrirliðabandið af Haaland Slot segir að Isak sé byrjaður aftur að æfa en bað um eitt Fantasýn: Sölvi Tryggva með leynivopn Fótboltaleikur í beinni á TikTok í fyrsta sinn Góður í að þekkja stórstjörnur sem börn Segir að Man United sé ekki að búa til Harlem Globetrotters-lið Spilaði meira en síðustu tvo mánuði til samans „Mér finnst þetta ekki leiðinlegur fótbolti“ Rooney að kenna að Liverpool er komið á sigurbrautina á ný? Fékk faðmlag frá konu Diogo Jota í miðju maraþoni Ógnaði leikmanni Tottenham með byssu út á götu David Beckham aðlaður: „Ég gæti ekki verið stoltari“ Viðtal Kjartans við Carrick: „Þolinmæðin minni og dómharkan meiri í hverri viku“ Sjáðu glæsilegan einleik Ndiayes og jöfnunarmarkið frá Xhaka Fannst Tottenham spila eins og fjórðu deildarlið gegn Chelsea Yfirburðir Sunderland dugðu ekki til sigurs Telja United mun líklegra til að enda í sjöunda en öðru sæti Rekinn eftir aðeins fimm mánuði í starfi Ósammála um Gyökeres: „Hefðirðu verið ánægður með fjögur mörk?“ Eigandi Forest býður fram aðstoð eftir stunguárásina Gæti tekið við Úlfunum ellefu mánuðum eftir að hafa verið rekinn frá þeim Sjá meira