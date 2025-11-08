Hvassir vindstrengir og kraparegn með köflum

Búast má við rigningu og slyddu á austanverðu landinu í dag en lítilli úrkomu vestan. Þá er gert ráð fyrir norðaustan og austanvindátt upp á 5 til 13 metra á sekúndu, sem gæti náð allt að 20 metrum á sekúndu norðvestantil og við suðausturströndina.
Áfram verður hvasst við suðausturströndina á morgun, annars talsvert hægari vindur. Líklega heldur rigning eða slydda áfram með köflum, þó yfirleitt þurrt á Norðvestur- og Vesturlandi. Hiti breytist lítið.
Þetta kemur fram í spá Veðurstofu Íslands í dag. Samkvæmt henni kólnar í veðri í næstu viku þar sem búast má við frosti víðast hvar á landinu.
Veðurfræðingur bendir á í hugleiðingum sínum að alldjúp og víðáttumikil lægð suður af Hvarfi og hæð yfir Grænlandi stjórni veðrinu í dag.
Austan- og norðaustanátt í dag, hvassir vindstrengir með suðausturströndinni og einnig norðvestanlands, en hægari annars staðar. Lægðin hreyfist austur næstu daga. Eftir helgi verður vindur norðlægari og það kólnar í veðri með éljum fyrir norðan og austan.