Donald Trump að fá friðarverðlaun frá FIFA? Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 6. nóvember 2025 06:30 Gianni Infantino, forseti FIFA, (t.h.) með heimsmeistarabikarinn í hönd við hlið Donalds Trump Bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu. EPA/ANNABELLE GORDON Alþjóðaknattspyrnusambandið, FIFA, hefur búið til ný friðarverðlaun sambandsins sem veitt verða í fyrsta sinn við dráttinn fyrir heimsmeistaramót karla í Washington D.C. Dregið verður í riðla fyrir HM 2026 sem fer fram næsta sumar í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. FIFA announced the creation of a peace prize, which it plans to award at the draw for the World Cup on Dec. 5 in Washington D.C.The award, called the FIFA Peace Prize, will "recognize exceptional actions for peace," soccer's governing body said Wednesday.Trump is so soft he… pic.twitter.com/BLS5tGbu1f— Ryan Shead (@RyanShead) November 5, 2025 Nýju verðlaunin, sem kallast Friðarverðlaun FIFA, munu „viðurkenna einstakt framlag til friðar," sagði stjórn knattspyrnusambandsins á miðvikudag. „Í sífellt óstöðugri og sundraðri heimi er grundvallaratriði að viðurkenna framúrskarandi framlag þeirra sem leggja hart að sér til að binda enda á deilur og leiða fólk saman í friðaranda," sagði Gianni Infantino, forseti FIFA. Donald Trump Bandaríkjaforseti fékk ekki Friðarverðlaun Nobels og þótti vera sniðgenginn að mati síns fólks en fyrir þá sem lesa á milli línanna þá blasir það við að Trump fái þessi fyrstu Friðarverðlaun FIFA frá nánum vini sínum Infantino. FIFA sagði að verðlaunin, sem Infantino mun afhenda í ár, verði veitt árlega „fyrir hönd stuðningsfólks um allan heim." FIFA styrkti nýlega tengslin við Trump með því að skipa dóttur hans, Ivönku, í stjórn hundrað milljóna dala menntunarverkefnis sem er að hluta til fjármagnað með miðasölu á HM 2026. FIFA introduces the FIFA Peace Prize - an award to recognise exceptional actions for peace and unity🕊️⚽️"FIFA Peace Prize – Football Unites the World" to be bestowed on an annual basis⚽️First winner to receive the award from FIFA President Gianni Infantino on Friday, 5… pic.twitter.com/evRxpwD0q3— FIFA Media (@fifamedia) November 5, 2025 FIFA Donald Trump