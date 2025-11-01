Andri Lucas í beinni í Doc Zone: „Við setjum hann í skeytin“

Landsliðsmaðurinn Andri Lucas Guðjohnsen var hetja Blackburn Rovers í 2-0 sigri á Leicester City í ensku B-deildinni í fótbolta í dag. Hann var í beinni frá King Power-vellinum í Doc Zone á Sýn Sport eftir leik.
Eftir að hafa farið í gegnum fyrstu sex leiki sína hjá Blackburn án þess að skora hefur Andri Lucas skoraði þrjú mörk í síðustu tveimur leikjum liðsins og tryggt sínum mönnum sigur í báðum leikjum. Blackburn er eftir sigrana tvo komið af fallsvæðinu eftir erfiða byrjun.
Andri var rétt kominn út sturtu og beið eftir því að fara í liðsrútuna við King Power-völlinn í Leicester í dag þegar menn í Doc Zone á Sýn Sport slógu á þráðinn.
Andri Már Eggertsson og Hjörvar Hafliðason tóku Andra Lucas tali í beinni útsendingu líkt og sjá má í spilaranum.
Auk Andra og Hjörvars eru þeir Theódór Ingi Pálmason, Albert Brynjar Ingason og Hjálmar Örn Jóhannsson gestir Doc Zone dagsins en bein útsending stendur yfir á Sýn Sport til klukkan 17:15 í dag.
Mörk Andra Lucasar má sjá í tenglinum að neðan.