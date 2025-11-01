Arne Slot: „Þetta er síðasta spurningin sem ég átti von á“

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, neitaði að tjá sig um hvort samningaviðræður um framlengingu á samningi hans við Liverpool séu enn í gangi. Hann sagðist bara leggja áherslu á að hann einbeitti sér að því að koma liðinu aftur á sigurbraut.
Slot skrifaði undir þriggja ára samning þegar hann gekk til liðs við félagið árið 2024 og búist var við að Hollendingurinn myndi skrifa undir nýjan samning eftir að hafa unnið ensku úrvalsdeildina á fyrsta tímabili.
Titilvörn Rauða hersins hefur hins vegar gengið hræðilega og lið Slot hefur tapað sex af síðustu sjö leikjum sínum í öllum keppnum.
Þegar Slot var spurður um stöðu eigin samningsmála á blaðamannafundi í gær sagði hann: „Þetta er síðasta spurningin sem ég átti von á. Ég einbeiti mér alfarið að því að koma Liverpool aftur á sigurbraut,“ sagði Arne Slot.
🗣️ Arne Slot on his contract talks with #LFC"This is the last question I was expecting! My focus is completely on getting Liverpool back on winning ways." pic.twitter.com/w9lXbcsi5p— Empire of the Kop (@empireofthekop) October 31, 2025
„Það er fyrsta svar mitt og annað svar mitt er að samningaviðræður, ef þær eru þá í gangi, ræðum við aldrei hér. Byrjum á því að vinna aftur, það er aðaláherslan mín,“ sagði Slot.
Liverpool hefur tapað síðustu fjórum leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni og féll einnig úr deildabikarnum með 3-0 tapi gegn Crystal Palace á miðvikudagskvöld. Slot bjó til talsverða umræðu í öllum miðlum eftir deildabikarleikinn á miðvikudag með því að halda því fram að hann væri ekki með breiðan hóp, þrátt fyrir að félagið hafi eytt meira en fjögur hundruð milljónum punda (66 milljörðum króna) á leikmannamarkaðnum í sumar.
„Okkur skortir ekkert. Ég er ánægður með að þú skulir spyrja þessarar spurningar því ég er fullkomlega ánægður með liðið og alla þá hæfileika sem við höfum og ég er líka alveg sannfærður um stefnuna og stefnumótunina sem við höfum. Það sem býr til vandamálið, ef þú kallar það vandamál, er að ekki allir hafa fengið almennilegt undirbúningstímabil eða hafa verið meiddir.“
„Við höfum þurft að spila marga útileiki með aðeins tveggja daga hvíld á milli og það hefði verið erfitt fyrir leikmenn okkar á síðasta tímabili, og leikmenn sem hafa verið heilir allt undirbúningstímabilið. Þetta hefur ekkert með breidd hópsins að gera, þetta snýst um hvernig okkur hefur gengið á tímabilinu hvað varðar meiðsli leikmanna og framboð á leikmönnum,“ sagði Slot.