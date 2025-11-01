Það hefur gengið afar illa hjá Liverpool að undanförnu og fyrrum leikmaður liðsins er á því að liðið sé enn að syrgja fyrrum liðsfélaga sinn, Diogo Jota, sem lést í bílslysi í sumar
Stephen Warnock er fyrrum leikmaður Liverpool sem starfar sem knattspyrnusérfræðingur fyrir breska ríkisútvarpið.
Hann telur að hörmulegt fráfall Diogo Jota hafi áhrif á meistaralið Arne Slot og stuðningsmenn þeirra sem um leið ræði miklu um andrúmsloftið á Anfield, heimavelli liðsins. Stuðningsmenn hafa sungið söng hins látna leikmanns númer tuttugu á tuttugustu mínútu hvers leiks og Warnock telur að greinileg breyting verði á frammistöðunni eftir það.
„Þú ert með lið sem er að syrgja í búningsklefanum. Hvernig aðlagast nýir leikmenn því? Þetta er hræðilegt ástand,“ sagði Warnock við BBC Radio 5 Live.
„Þetta hlýtur að hafa áhrif. Þetta eru manneskjur. Eitt sem ég tek eftir í hvert skipti sem ég kem á Anfield eða horfi á Liverpool spila er að söngurinn um Diogo Jota hefst eftir tuttugu mínútur og þá kemur fimm til tíu mínútna kafli þar sem hraðinn í leik liðsins dettur alveg niður,“ sagði Warnock.
Hann telur að „stöðuga áminningin“ sé eitthvað sem leikmenn Liverpool þurfa að kljást við á meðan þeir reyna að standa sig. Warnock bætti við: „Leikmennirnir heyra þennan söng og hugurinn reikar á þeirri stundu til eins af vinum þeirra og nánum samstarfsmanni,“ sagði Warnock.
„Í búningsklefanum er skápurinn hans enn þá þar, svo þú situr með stöðuga áminningu um þann sem þú hefur misst og það getur ekki verið auðvelt. Sumir geta lagt það til hliðar en fyrir suma mun þetta vega mjög þungt á herðum þeirra,“ sagði Warnock.
Liverpool hefur tapað sex af síðustu sjö leikjum sínum í hræðilegu gengi með mörgum vandamálum og kenningum um hvað sé að fara úrskeiðis.
Annar fyrrverandi leikmaður sem hefur lýst því hversu mikil áhrif fráfall Jota mun hafa á stjörnur Liverpool er Jon Obi Mikel, fyrrverandi miðjumaður Chelsea.
Í hlaðvarpi sínu, Obi One Podcast, sagði hann: „Gleymum því ekki að gríðarlegur harmleikur átti sér stað hjá félaginu sem enginn bjóst við,“ sagði Obi Mikel.
„Sem knattspyrnumenn eyðum við meiri tíma með liðsfélögum okkar en með eigin fjölskyldum því við erum saman í búningsklefanum á hverjum einasta degi. Að missa svo mikilvægan einstakling mun alltaf hafa áhrif á þessa leikmenn,“ sagði Obi Mikel.
Obi Mikel nefnir sérstaklega einn leikmann sem hefur ekki verið líkur sjálfum sér eftir stórkostlegt tímabil í fyrra.
„Fyrir mér, hvað sem er að gerast hjá félaginu, er tilfinningin enn mjög hrá. Þegar þú horfir á Mohamed Salah núna, sem var mjög náinn Jota, sérðu að hann er skugginn af sjálfum sér,“ sagði Obi Mikel.