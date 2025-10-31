Sagður hafa skipað hernum að gera árásir í Venesúela Samúel Karl Ólason skrifar 31. október 2025 13:47 Donald Trump og ráðgjafar hans eru sagðir sannfærðir um að loftárásir muni fá Maduro til að stíga til hliðar. AP/Luis M. Alvarez Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, er sagður hafa gefið bandaríska hernum skipun um að gera loftárásir í Venesúela. Árásirnar eru sagðar eiga að beinast að herstöðvum þar í landi sem Nicolas Maduro, forseti, mun hafa leyft fíkniefnasamtökum að starfa í. Maduro hefur verið ákærður af Bandaríkjamönnum fyrir fíkniefnasmygl og hryðjuverkastarfsemi og er hann sakaður um að stýra glæpasamtökum sem koma að því að smygla fíkniefnum til Bandaríkjanna. Umtalsverður herafli hefur verið sendur til Karíbahafsins, þar sem árásir hafa verið gerðar á báta sem Bandaríkjamenn hafa sagt notaða til að smygla fíkniefnum. Trump hefur þar að auki gefið til kynna að hann gæti skipað hernum að gera árásir í Venesúela. Samkvæmt heimildarmönnum Miami Herald gætu árásirnar hafist á næstu klukkustundum eða næstu dögum. Miðillinn hefur eftir heimildarmönnum sínum að árásunum yrði ætlað að skera höfuðið af Cartel de los Soles, glæpasamtökunum sem Maduro og aðrir í ríkisstjórn hans eru sakaðir um að stýra. Þessi samtök eru sögð smygla um fimm hundruð tonnum af kókaíni til Bandaríkjanna og Evrópu á ári hverju. Venesúela hefur um langt skeið verið viðkomustaður kókaíns frá Kólumbíu sem flutt hefur verið til Bandaríkjanna og til Evrópu. Samtökin eru sögð vinna innan hers Venesúela og í samstarfi við önnur glæpasamtök eins og Tren de Aragua í Venesúela og Sinaloa-samtökin í Mexíkó. Heimildarmenn Herald vildu ekki segja til um hvort árásirnar myndu beinast beint að Maduro en einn þeirra sagði að tími forsetans væri liðinn. Hann sagði Maduro í erfiðri stöðu og að nokkrir herforingjar hefðu sagst tilbúnir til að handsama hann og senda til Bandaríkjanna. Aðrir miðlar vestanhafs hafa enn sem komið er ekki staðfest frétt Herald en Wall Street Journal sló á svipaða strengi í gærkvöldi. Þá var sagt frá því í gærkvöldi að búið væri að ákveða hvaða skotmörk ráðast ætti á í Venesúela, ef og þá þegar sú ákvörðun að gera árásir yrði tekin. Þegar frétt WSJ var birt í gær kom þar fram að Trump hefði ekki tekið þá ákvörðun að hefja árásir en að undirbúningur væri langt á veg kominn. Þá segir miðillinn að Trump og hans helstu ráðgjafar séu þeirrar skoðunar að árásir myndu sannfæra Maduro um að stíga til hliðar. Sagði árásirnar óásættanlegar Yfirmaður mannréttindamála hjá Sameinuðu þjóðunum, Volker Türk, sagði í morgun að árásir Bandaríkjamanna á báta á Karíbahafi væru óásættanlegar. Hætta þyrfti þessum árásum og sagði hann einnig að Sameinuðu þjóðirnar þyrftu að taka þær til rannsóknar. Hann sagði að líklega væru árásinar brot á alþjóðasamþykktum varðandi mannréttindi, enda væri verið að drepa fólk án dóms og laga. Bandaríkin Donald Trump Venesúela Hernaður Tengdar fréttir Fjórtán drepnir í árásum á meinta fíkniefnasmyglara Bandaríkjaher gerði þrjár árásir á fjóra báta á alþjóðlegu hafsvæði undan ströndum Mexíkó og Gvatemala á mánudaginn. Fjórtán létust en einn bjargaðist. 29. október 2025 07:36 Aftökur á meintum smyglurum „ekki morð“ heldur „vörn við eitri“ Bandaríkjamenn hafa undanfarnar drepið fjölda manns um borð í bátum undan ströndum Venesúela og Kólumbíu án dóms og laga eða mikils rökstuðnings. Stjórn Trump segir alla bátana hafa verið á leið til Bandaríkjanna með sendingar af fíkniefnum. Öldungadeildarþingmaður segir „raunhæfan möguleika“ á loftárásum á Venesúela. 26. október 2025 23:48 Segir Trump vilja nýtt „eilífðarstríð“ Nicolás Maduro, forseti Venesúela, segir ríkisstjórn Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, reyna að koma á stríði milli ríkjanna. Er það í kjölfar þess að Trump skipaði herafla sínum að flytja stærsta flugmóðurskip Bandaríkjanna og fylgiflota þess til Karíbahafsins. 25. október 2025 09:55 Bandaríkjamenn ræsa út stærsta flugmóðurskip heims Bandaríska flugmóðurskipinu USS Gerald Ford, stærsta flugmóðurskipi heims, er stefnt í átt að Karíbahafinu. Bandaríkjamenn hafa byggt upp töluverða hernaðargetu á og við Karíbahafið, en talið er mögulegt að Trump ætli sér að reyna koma Nicolás Maduro, einræðisherra Venesúela, frá völdum en hann hefur verið ákærður í Bandaríkjunum fyrir fíkniefnasmygl og hryðjuverkastarfsemi. 24. október 2025 18:45 „Við ætlum að drepa þá. Þeir verða, sko, dauðir“ Bandarískir flugmenn flugu að minnsta kosti tveimur hljóðfráum sprengjuvélum upp að ströndum Venesúela í gær. Var það í annað sinn á rétt rúmri viku sem slíkt var gert en þá voru áhafnir þriggja B-52 sprengjuvéla að æfa mögulegar árásir. 