Hefur spilað 16 mínútur og fengið tvö rauð spjöld Valur Páll Eiríksson skrifar 30. október 2025 11:30 Nallo var niðurbrotinn er hann gekk af velli í gær. Dan Istitene/Getty Images Það hefur ekki blásið byrlega hjá hinum 18 ára gamla Amara Nallo í fyrstu leikjum hans fyrir aðallið Liverpool. Hann fékk annað tækifæri sitt með liðinu í gærkvöld og var vísað af velli – í annað sinn. Nallo spilaði annan leik sinn fyrir Liverpool í gærkvöld þegar hann kom inn á sem varamaður í strembinni stöðu. Liðið var 2-0 undir gegn Crystal Palace á Anfield. Arne Slot gerði tíu breytingar á liði Liverpool frá 3-2 tapi fyrir Brentford um helgina og aðallið félagsins fékk að stærstum hluta hvíld. Calvin Ramsey, Trey Nyoni, Kieran Morrison og Rio Ngumoha fengu tækifæri í byrjunarliðinu og fjórir unglingar komu inn af bekknum; Kaide Gordon, Wellity Lucky, Trent Kone-Doherty og áðurnefndur Amara Nallo. Nallo kom inn af bekknum á 67. mínútu og tólf mínútum síðar var honum vísað af velli fyrir að tosa niður Justin Devenney sem var sloppinn í gegn. Réttilega fékk hann rautt spjald að launum og vísað í sturtu. Nallo virtist niðurbrotinn og hefur eflaust vottað fyrir slæmum endurminningum. Hann entist enn skemur á vellinum í eina leiknum sem hann hafði spilað með Liverpool-liðinu fyrir gærkvöldið. Hann fékk tækifæri gegn PSV Eindhoven í Meistaradeildinni í janúar síðastliðnum. Nallo hafði verið á vellinum í um fjórar mínútur þegar hann fékk reisupassann í Hollandi í janúar.EYE4images/NurPhoto via Getty Images Aðeins fjórum mínútum síðar var honum vísað af velli, einnig fyrir að brjóta af sér sem aftasti varnarmaður. Nallo fór niðurbrotinn af velli í gær og fóru stuðningsmenn Liverpool einnig grautfúlir heim á leið eftir 3-0 tap fyrir Crystal Palace sem fer áfram í næstu umferð deildabikarsins. Um er að ræða sjötta tap Liverpool í síðustu sjö leikjum og jafnframt þriðja tap liðsins fyrir Crystal Palace á þessari leiktíð. Enski boltinn Fótbolti Mest lesið Líður alltaf yfir hana þegar hún kemur í mark Sport „Hefði séð eftir því alla ævi“ Íslenski boltinn „Mjög sáttur með samninginn“ Íslenski boltinn „Hann ætti bara að skrifa afsökunarbiblíuna“ Körfubolti Rekinn fyrir ummæli sín um krabbameinssjúka handboltagoðsögn Handbolti Magnús Már í viðræðum við HK Íslenski boltinn Real Madrid vill stórar skaðabætur frá UEFA Fótbolti Einkunnir Íslands: Þrjár heitastar í frostinu Fótbolti Hefur spilað 16 mínútur og fengið tvö rauð spjöld Enski boltinn Rúmar tvær milljónir í boði ef þú finnur hundinn hans Aarons Ramsey Fótbolti Fleiri fréttir Scholes hættir og setur einhverfan son sinn í fyrsta sætið Carrick í einkaviðtali: Sigurinn á Anfield stór stund fyrir Man. Utd Hefur spilað 16 mínútur og fengið tvö rauð spjöld Slot: Engin auka pressa við þetta tap Vísar slúðrinu til föðurhúsanna Palace neitar að sleppa takinu á Liverpool Arteta fyrstur stjóranna á fætur Litu á hann sem risaeðlu en sjáið hvað er í tísku núna Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Arteta óttast ekki að keppinautarnir steli undrabarninu frá honum Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford flaug áfram Segir að Slot verði að taka tvo leikmenn út úr Liverpool-liðinu Enska úrvalsdeildin í jólaköttinn Segir sitt fyrrum lið í krísu Fylltu í eyðurnar: Vanmetnasti leikmaður deildarinnar? Einkaviðtal við Carrick: „Hálfgerð tískubylgja sem einkennir fótboltann í dag“ Besta liðið aðeins í sautjánda sæti í mörkum í opnum leik „Varnarleikurinn er bara stórslys“ Guardiola: Of snemmt til að hafa áhyggjur af Arsenal Hárið í hættu hjá United manninum Mark úr horni, klippa Eze og punghögg Haalands Aldrei meiri aldursmunur Matty Cash afgreiddi City Eitt mark dugði og Skytturnar enn á toppnum Fimmta tapið í síðustu sex hjá Liverpool Rauðu djöflarnir unnu þriðja deildarsigurinn í röð Sunderland kom til baka gegn Chelsea og dramatík í Newcastle Sjáðu mörkin í verstu byrjun Hamranna í hálfa öld Leeds afgreiddi West Ham Sheffield Wednesday stefnir í gjaldþrot Sjá meira