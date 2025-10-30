Klukkan sex í morgun náði frostið 19,8 gráðum á Sandskeiði, rétt austan við höfuðborgina. Mikið frost var á landinu öllu í nótt og eykur snjóþekjan enn á gaddinn.
Á þetta bendir veðurfræðingurinn Einar Sveinbjörnsson á Facebook-síðu sinni.
„Svo kalt þetta snemma vetrar og hefur líkast til aldrei orðið kaldara þennan dag, 30. október. Talan -19,3 finnst í Svartárkort í Bárðardal frá þessum degi 2014,“ segir Einar í færslunni.
Með færslunni birtir hann mynd af vef Veðurstofunnar þar sem sjá má að hitinn var hæstur á Steinum, þar sem hann náði 2,8 gráðum en næsturfrostið var nokkuð mikið á suðvesturhorninu og náði 17,7 stigum í Víðidal í Reykjavík.
Hann segir þó að almennt frost í Reykjavík hafi farið niður í rúm átta stig. Síðast var kaldara í Reykjavík þennan dag árið 1968. Þá hafi þó verið mælt á flugvellinum, þar sem frostið fór niður í 9 gráður í nótt.
„Ekki langt frá mesta októberfrosti í Reykjavík sem er -10,6°C frá 27. og 28. október 1970. Á landsvísu hefur frostið orðið meira en 20 stig í nokkur skipti í október s.s. í Möðrudal á Fjöllum og við sjáum á töflu Veðurstofunnar í morgun töluna -20,2°C frá því í nótt, í Setri sunnan Hofsjökuls.“
Dálítill éljagangur verður á norðurhluta landsins fram undir hádegi í dag og samhliða því má búast má við lélegu skyggni og erfiðum aksturskilyrðum, einkum á fjallvegum, á Norðausturlandi.