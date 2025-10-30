Real Madrid vill stórar skaðabætur frá UEFA Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 30. október 2025 10:00 Kylian Mbappe fagnar einu af mörkum sínum fyrir Real Madrid en félagið vill sækja pening í sjóði UEFA í formi skaðabóta. Getty/Diego Souto Spænska félagið Real Madrid mun krefjast umtalsverðra skaðabóta frá Knattspyrnusambandi Evrópu, UEFA, eftir að evrópska knattspyrnusambandið tapaði áfrýjun sinni í tengslum við Ofurdeildina. Úrskurður frá héraðsdómstóli Madrídar á miðvikudag staðfesti úrskurð frá maí 2024. Í þeim úrskurði kom fram að UEFA, spænska knattspyrnusambandið og La Liga hefðu iðkað samkeppnishamlandi hegðun og misnotað markaðsráðandi stöðu sína með því að banna félögum að ganga í Ofurdeildina á sínum tíma. Svar UEFA-manna er að nýjasti dómurinn staðfesti ekki verkefnið um aðild að Ofurdeildinni og grafi undan núverandi leyfisreglum UEFA. Real Madrid var eitt af tólf evrópskum félögum, þar á meðal sex liðum í ensku úrvalsdeildinni, sem ætluðu að ganga í Ofurdeildina árið 2021 en hættu flest við vegna þrýstings frá stjórnvöldum og stuðningsmönnum félaganna. Í öðrum dómi úrskurðaði Evrópudómstóllinn í desember 2023 að það væri ólöglegt að banna félögum að ganga í Ofurdeildina, sem leiddi til þess að UEFA uppfærði reglur sínar. „Real Madrid fagnar ákvörðun héraðsdómstólsins í Madríd um að hafna áfrýjunum sem UEFA, RFEF og La Liga höfðuðu, og staðfestir að UEFA, í máli Ofurdeildarinnar, hafi alvarlega brotið gegn samkeppnisreglum Evrópusambandsins í samræmi við úrskurð dómstólsins og misnotað markaðsráðandi stöðu sína,“ sagði í yfirlýsingu frá fimmtánföldum Evrópumeisturunum. „Þessi úrskurður ryður brautina fyrir félagið til að krefjast verulegra skaðabóta frá UEFA.“ Spænski boltinn UEFA Mest lesið Líður alltaf yfir hana þegar hún kemur í mark Sport „Hefði séð eftir því alla ævi“ Íslenski boltinn „Mjög sáttur með samninginn“ Íslenski boltinn Magnús Már í viðræðum við HK Íslenski boltinn Einkunnir Íslands: Þrjár heitastar í frostinu Fótbolti Rekinn fyrir ummæli sín um krabbameinssjúka handboltagoðsögn Handbolti „Hann ætti bara að skrifa afsökunarbiblíuna“ Körfubolti Vísar slúðrinu til föðurhúsanna Enski boltinn Albert og Mikael Egill í vondum málum á Ítalíu Fótbolti „Við tókum bara þá ákvörðun að fara í Svanavatnið“ Fótbolti Fleiri fréttir Real Madrid vill stórar skaðabætur frá UEFA „Mjög sáttur með samninginn“ „Hefði séð eftir því alla ævi“ Magnús Már í viðræðum við HK Bað alla nema þjálfarann afsökunar Vísar slúðrinu til föðurhúsanna Ísak Bergmann lagði upp gegn Bayern „Við tókum bara þá ákvörðun að fara í Svanavatnið“ Albert og Mikael Egill í vondum málum á Ítalíu Palace neitar að sleppa takinu á Liverpool „Eitthvað sem ég mun aldrei gleyma“ Einkunnir Íslands: Þrjár heitastar í frostinu Viktor Bjarki skoraði og lagði upp í fyrsta byrjunarliðsleiknum Uppgjörið: Ísland - Norður-Írland 3-0 | Áfram hluti af elítunni Pedri gæti verið frá keppni til langs tíma Arteta fyrstur stjóranna á fætur Þorsteinn breytir engu á milli leikja Snjóbræðslukerfi Þróttar kom KSÍ til bjargar Tölur úr Bestu 2025: Klúðraði langflestum dauðafærum í sumar Segja spurningar vakna um stöðu Elísabetar Litu á hann sem risaeðlu en sjáið hvað er í tísku núna Formaðurinn hjálpaði til við að moka völlinn Formenn sambandanna hjálpuðu við að moka völlinn Real Madrid mun ekki refsa Vinícius Júnior Fluttu fréttir af snjónum í Reykjavík Sýknaður í alvarlegu ofbeldismáli Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Sú leikjahæsta leggur skóna á hilluna og klárar læknanámið Stuðningsmaður RB Leipzig lést á bikarleiknum í gærkvöldi Arteta óttast ekki að keppinautarnir steli undrabarninu frá honum Sjá meira