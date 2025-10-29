Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. október 2025 09:31 Arne Slot ræðir við Mohamed Salah en augun verða á sambandi þeirra á næstunni enda Egyptinn langt frá sínu besta. Getty/Richard Martin-Roberts Liverpool vann Englandsmeistaratitilinn með sannfærandi hætti á síðustu leiktíð en eftir níu umferðir á þessu tímabili er liðið ekki meðal sex efstu liða. Fjögur deildartöp í röð og aðeins einn sigur í síðustu sex leikjum í öllum keppnum hafa kallað fram krísuástand á Anfield. Nýir leikmenn voru keyptir fyrir milljarða í sumar en þeir hafa flestir, ef ekki allir, valdið vonbrigðum. Knattspyrnustjórinn Arne Slot virðist úrræðalaus og mætir kvartandi og kveinandi í viðtöl eftir hvern tapleikinn á fætur öðrum. Kraftaverkamaðurinn frá Hollandi virðist búinn að týna töfrunum eftir að hafa gert liðið að meisturum á fyrsta tímabili. Það lítur líka út fyrir að móthetjar Liverpool séu búnir að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool. Eitt af því sem Slot hefur kvartað yfir er taktík mótherjanna. Þau leggja mikið upp úr því að stoppa flæðið í sóknarleiknum og loka svæðum sem Liverpool vill herja á. Í ofanálag þá beita þau mikið löngum sendingum sem herja á vandræðalega og ótrygga varnarlínu Liverpool sem er óvenju oft illa tengd og illa staðsett. Það eru einmitt þessar löngu sendingar sem virðast vera að koma Liverpool-mönnum úr jafnvægi. Það er líka óhætt að segja að móthetjarnir herji líka mikið á þessa taktík. Opta hefur tekið saman tölfræði yfir langar sendingar gegn ákveðnum liðum og þar sker Liverpool sig úr. Skilgreiningin er á löngum sendingum sem fara yfir 32 metra og eru ekki innköst, köst markverða eða fyrirgjafir. Mótherjar Liverpool hafa reynt alls 571 slíkar langar sendingar í níu fyrstu leikjunum. Andstæðingar hafa sent yfir 63 langar sendingar að meðaltali í leik. Það eru 46 langar sendingar niður í næsta lið á listanum sem er Bournemouth (525) og ekkert annað lið er yfir fimm hundruð. Miðað við það að Liverpool er mun meira með boltann en mótherjarnir (63%) þá er þetta mjög sláandi algengur endir á sóknum andstæðinganna. Enski boltinn Mest lesið Bíll Shaquille O'Neal enn ófundinn Körfubolti Epicbet sýni handboltann í leyfisleysi: „Enda ólöglegar síður“ Handbolti Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Enski boltinn Óskar Hrafn fer ekki fet Íslenski boltinn Sú leikjahæsta leggur skóna á hilluna og klárar læknanámið Fótbolti Fluttu fréttir af snjónum í Reykjavík Fótbolti Barnabarn Donalds Trump keppir á LPGA-mótaröðinni Golf Arteta óttast ekki að keppinautarnir steli undrabarninu frá honum Enski boltinn Sýknaður í alvarlegu ofbeldismáli Fótbolti Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford flaug áfram Enski boltinn Fleiri fréttir Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Arteta óttast ekki að keppinautarnir steli undrabarninu frá honum Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford flaug áfram Segir að Slot verði að taka tvo leikmenn út úr Liverpool-liðinu Enska úrvalsdeildin í jólaköttinn Segir sitt fyrrum lið í krísu Fylltu í eyðurnar: Vanmetnasti leikmaður deildarinnar? Einkaviðtal við Carrick: „Hálfgerð tískubylgja sem einkennir fótboltann í dag“ Besta liðið aðeins í sautjánda sæti í mörkum í opnum leik „Varnarleikurinn er bara stórslys“ Guardiola: Of snemmt til að hafa áhyggjur af Arsenal Hárið í hættu hjá United manninum Mark úr horni, klippa Eze og punghögg Haalands Aldrei meiri aldursmunur Matty Cash afgreiddi City Eitt mark dugði og Skytturnar enn á toppnum Fimmta tapið í síðustu sex hjá Liverpool Rauðu djöflarnir unnu þriðja deildarsigurinn í röð Sunderland kom til baka gegn Chelsea og dramatík í Newcastle Sjáðu mörkin í verstu byrjun Hamranna í hálfa öld Leeds afgreiddi West Ham Sheffield Wednesday stefnir í gjaldþrot Sjáðu af hverju vörn Arsenal er í algjörum sérflokki „Þetta hafa verið erfiðir tímar fyrir okkur alla“ Stjarna Manchester City hætti næstum því í fótbolta Mo Salah fjarlægði nafn Liverpool af miðlum sínum Fantasýn: Tvær gátur og svarið að losa sig við Pedro Var nálægt því að hætta og fara í körfubolta Langþráður sigur með nýtt kerfi en Slot áhyggjufullur Vikan grískur harmleikur fyrir gríska eigandann Sjá meira