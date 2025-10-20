Brentford sótti þrjú stig á London Stadium í ensku úrvalsdeildinni í kvöld eftir 2-0 sigur á heimamönnum í West Ham.
Þetta var fyrsti heimaleikur West Ham síðan að Nuno Espirito Santo tók við en um leið enn eitt tapið á heimavelli á þessari leiktíð.
Igor Thiago kom Brentford yfir rétt fyrir hálfleik og síðan var annað mark dæmt af honum vegna tæprar rangstöðu rétt á eftir.
Brentford var miklu betri í fyrri hálfleik og átti að vera meira yfir.
Espirito Santo náði aðeins að tala kjark í sína menn í hálfleik því það var allt annað að sjá til liðsins í seinni hálfleiknum. Lánlausir heimamenn náðu þó ekki að ógna marki Brentford verulega.
Það dugði þó skammt og Daninn Mathias Jensen innsiglaði sigurinn í bálokin.
West Ham hefur tapað öllum fimm heimaleikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni á leiktíðinni og er eina lið deildarinnar sem hefur ekki náð í stig á heimavelli.
Það þýðir að West Ham situr í næstneðsta sæti deildarinnar með aðeins fjögur stig.
Brentford komst upp fyrir Newcastle og upp í þrettánda sæti með þessum sigri.