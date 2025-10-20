Englendingurinn Graham Potter var í dag kynntur sem nýr þjálfari sænska karlalandsliðsins í knattspyrnu.
Hinn fimmtugi Potter tekur við liðinu eftir að Daninn Jon Dahl Tomasson var rekinn eftir hræðilega byrjun á undankeppni HM þar sem sænska liðið situr í botnsæti deildarinnar.
Potter mætti tilbúinn til leiks og hóf blaðamannafundinn á því að tala sænsku sem vakti auðvitað mikla lukku.
Potter hefur stýrt þremur liðum í ensku úrvalsdeildinni á síðustu árum en var bæði rekinn frá West Ham og Chelsea eftir að hafa gert frábæra hluti með Brighton & Hove Albion.
Potter þekkir þó vel til sænskrar knattspyrnu þar sem hann gerði flotta hluti með Östersund á áerunum 2011 til 2018.
Hann mundi greinilega eitthvað eftir sænskunni síðan þá eins og sjá má hér fyrir neðan.
Sænska landsliðið á enn möguleika á því að komast á HM þrátt fyrir vonlausa stöðu í riðlinum því liðið vann sinn riðil í Þjóðadeildinni og gæti farið í umspilið þar.
„Mitt verkefni er að búa til aðstæður fyrir liðið að standa sig sem best á hæsta stigi og koma sænska landsliðinu á HM næsta sumar,“ sagði Graham Potter.
